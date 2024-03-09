Нападение на Афганистан, Чехию и Украину: как СССР и Россия 70 лет делают ошибки, которые сплачивают Запад

Ветеран американской дипломатии Уильям Кортни в колонке для RAND вспоминает, как СССР/Россия на протяжении всей своей истории сама же портила себе отношения с Западом. Он не исключает, что нынешняя ошибка со вторжением в Украину станет для Москвы роковой

Бросая вызов Западу, Россия часто стреляет себе в ногу. Это произошло еще раз с убийством Алексея Навального накануне голосования по Украине в Конгрессе. Ошибки Москвы настолько часты и серьезны, что существенно ослабляют позиции России.

Запад тоже совершает невынужденные ошибки, но Россия причиняет себе больше вреда. На протяжении многих лет ошибки Москвы сплачивали НАТО, подталкивали Конгресс США к действиям против России и вызывали гнев европейских правительств.

Хотя политики не могут рассчитывать на то, что российские промахи продолжатся, стоит учитывать количество невынужденных ошибок, которые Москва совершила за эти годы, и последствия, которые ей пришлось пережить.

История может счесть полномасштабное вторжение в Украину величайшей ошибкой современной России. Украина предотвратила нападения на свои крупнейшие города (Киев, Харьков, Одессу), вернула себе половину земель, потерянных в начале войны, и потопила или повредила треть российского Черноморского флота. Более 400 000 российских солдат были убиты и ранены. Тем временем украинцы вступают в Европу и, вероятно, в НАТО, которое восстанавливает и размещает больше сил ближе к России.

История может счесть полномасштабное вторжение на Украину величайшей ошибкой современной России. Как могла Россия допустить такое? Ну, у нее было много практики. И, возможно, она не усвоила правильные уроки.

Поразительные ошибки начались еще в начале Холодной войны. В 1948 году Советский Союз заблокировал сухопутный доступ союзников к Западному Берлину и организовал переворот в некогда демократической Чехословакии. Эти безобразия помогли Западу годом позже создать НАТО — военный союз, который СССР считал главным врагом.

В 1962 году СССР тайно пытался разместить на Кубе ракеты с ядерными боеголовками. После того, как США ввели военно-морской карантин, он сделал шаг назад. Советские лидеры считали отступление "граничащим с унижением". Соединенные Штаты заслужили широкую похвалу за умелое управление кризисом.

Карибский кризис стал поражением советской дипломатии

В июне 1979 года под шум фанфар в Москве президенты Леонид Брежнев и Джимми Картер подписали Договор ОСВ-2, призванный ограничить ядерные вооружения большой дальности. Вторжение в Афганистан шесть месяцев спустя помешало ратифицировать его в Сенате. Около 60 стран бойкотировали летние Олимпийские игры в Москве в 1980 году.

В начале 1980-х годов десятки тысяч американцев протестовали против предложения президента Рональда Рейгана по наращиванию ядерного оружия. В 1983 году СССР сбил рейс 007 "Корейских авиалиний", в результате чего погибли все находившиеся на борту, включая 62 гражданина США. Это облегчило принятие ядерных планов Рейгана.

В 1970-е годы СССР начал тайно развертывать ракеты СС-20 против Европы и Японии. В 1977 году канцлер Западной Германии Гельмут Шмидт призвал НАТО отреагировать. Несколько лет спустя, на фоне резких советских угроз, альянс развернул свои собственные ракеты.

За полвека Россия стала доминирующим поставщиком природного газа в большую часть Европы. Но доля России в импорте Европейского Союза резко упала с более чем 40 процентов в 2021 году до 8 процентов в 2023 году. Германия закрыла проект с российским газопроводом "Северный поток" в Балтийском море.

Бремя этих ошибок тяжело. Однако временами России удается избежать ответной реакции, потому что у Запада другие приоритеты или он наивен.

В 1990-х годах "Большая семерка" пригласила Россию присоединиться, хотя та не была стабильной или процветающей демократией. Когда Россия вторглась в Грузию в 2008 году, у Запада были другие интересы: НАТО хотела и получила доступ к российской железной дороге для снабжения своих сил в Афганистане, а Соединенные Штаты с нетерпением ждали нового договора СНВ 2010 года. Что привело к сокращению ядерных вооружений большой дальности обеих сторон.

Запад тоже не лишен ошибок, выгодных Москве. Вторжение в залив Свиней в 1961 году подготовленных ЦРУ антикастровских изгнанников поставило Соединенные Штаты в неловкое положение. Вторжение Америки в Ирак в 2003 году, несмотря на сопротивление со стороны России, помогло ей укрепить свой авторитет. Теперь, после ужасающей атаки ХАМАСа 7 октября прошлого года, безграничная поддержка Израиля со стороны США оставляет России лазейку на Глобальном Юге.

Но в Украине история ошибок России в отношениях с Западом, возможно, завершилась.

Как и блокада Берлина, война в Украине дает жизненную силу НАТО. Как и вторжение в Афганистан, война в Украине может подтолкнуть Конгресс к наказанию России. Как и в случае с размещением ракет СС-20, Европа рассматривает вторжение в Украину как прямое посягательство на интересы своей безопасности. В отличие от войны 2008 года с Грузией, на этот раз давление Запада на Россию усиливается, даже на фоне кризиса в Газе.

Поддержка Украины со стороны Запада может ускорить упадок России или ослабить ее имперский режим. Он истощает резервы для финансирования военной экономики. Гражданская экономика сталкивается с нехваткой западного капитала и технологий. Уровень жизни вскоре может покрыть большую часть стоимости войны и может деморализовать россиян. Эти факторы, вероятно, способствовали распаду СССР.

Запад не может рассчитывать на новые невынужденные ошибки со стороны России. Но президент Владимир Путин и его бывшая когорта из КГБ, похоже, скорее удвоят свою ошибку на Украине, чем исправят ситуацию.

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