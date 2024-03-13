Готовится удар на Часов Яр. Что сделает Россия на этом приоритетном направлении после выборов

В ближайшее время Часов Яр становится наиболее приоритетным направлением, прогнозирует военный обозреватель Александр Коваленко По его мнению, наступления на этом участке следует ожидать вскоре после выборов в России.

В ближайшее время Часов Яр станет одной из основных тем для сводок и обзоров, поскольку для россиян, после оккупации Авдеевки, это направление, а также Купянск, становятся наиболее приоритетными. Не менее важными, но все же несколько второстепенными, пока остается линия 0532 Марьинка-Угледар и Запорожская область с Работинским выступом.

Что касается Часового Яра, то это не только транспортный узел в районе и выход на Константиновку, но и доминирующая высота. Доминирующая в регионе, а не отдельно взятой локации.

Часов Яр находится в зоне ответственности группы войск "Юг". По состоянию на сегодня, ГВ "Юг" является:

личный состав — около 110 тыс. тел;

танки — около 400;

ББМ — 1600;

ствольная артиллерия — 1 150;

РСЗО — около 300.

В настоящее время РОВ создают условия для подготовки более интенсивных наступательных действий на Часов Яр. В комплекс создаваемых условий входит:

захват села Богдановка, для выхода на Калиновку, перерезания трассы 0506 и создания давления на Часов Яр с севера. Здесь задействованы подразделения 299-го и 331-го ПДП 98-й ВДД;

захват Ивановского, для охвата Часового Яра по 0504 с юга и выхода на Ступочки. Здесь основная ударная роль отведена 11 ОДШБр, а также 217-го ПДП 98 ВДД и 102-го МСП 150 МСД 8 ОВА. О том, какую роль для ВДВ сейчас играет 11 ОДШБр, я писал ранее и объяснял, почему любой ценой, но они должны захватить Ивановское;

захват Клещеевки и Андреевки, для создания буфера безопасности для южного фланга. Здесь в основном оперируют подразделения 3 АК, в частности 1008-й и 1194-й МСП ТрВ 6-й МСД.

Кроме задействованных РОВ в данном районе подразделений 2 и 3 АК, а также регулярной десантуры, возле Часового Яра оперирует "Добровольческий штурмовой корпус" (ДШК).

По локациям.

В районе Богдановки россиянам не удается зацепиться за село. Максимум, что им удавалось — зайти в его восточную часть, откуда их быстро выбивали. Сама по себе Богдановка очень непростая по захвату и продвижению за счет сложного ландшафта низины и почв.

Ивановское — здесь гораздо сложнее. Для командования ВДВ важно показать, что централизация управления дает свои плоды, поэтому они всю бригаду готовы положить, но село — взять. К тому же, на село от Бахмута идет прямая трасса 0504, и вообще то, что за год, после оккупации города, они не смогли преодолеть полтора километра для захвата села — это мрак и позор. Но факт остается фактом, что около 30% села контролируются СОУ, в остальном — качели.

Очень жесткий прессинг на Клещеевку и Андреевку, но существенных успехов РОВ пока здесь не имеют.

В общем, процесс катализации наступления на Часов Яр напрямую зависит от захвата вышеупомянутых сел. Также важным фактором является и так называемый избирательный процесс на России. После завершения "выборов" и проведения мобилизации, на вторую половину 2024 года ожидается пик наступления на Часов Яр. До того россияне имеют 3-4 месяца для создания всех необходимых условий для этого наступления.

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