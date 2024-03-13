Двадцать дронов - на один российский НПЗ. Как остановить нефтепеработку РФ

Для того, чтобы вызвать коллапс российской нефтепереработки, нужны более мощные удары по российским НПЗ, считает эксперт Игар Тышкевич. Но и то, что сейчас происходит, имеет важные эффекты сразу по нескольким направлениям.

Нападения на российские нефтеперерабатывающие заводы. Какой эффект?

Украинские дроны ежедневно пролетают над нефтеперерабатывающими заводами на территории РФ. Но говорить о скором уничтожении нефтепереработки пока рано. На самом деле, демонтировать нефтеперерабатывающий завод не так-то просто. Если атаковать только с помощью БПЛА, то вам потребуются регулярные атаки на один и тот же нефтеперерабатывающий завод в течение нескольких недель. Или один, но массовый: не 1-2-3 дрона, а сразу 20+. И для критического оборудования, которое быстро не восстанавливается.

В других случаях результатом атаки может стать временное снижение объемов отгрузок. И это далеко не весь ассортимент продукции.

Поэтому то, что происходит сегодня, имеет скорее психологический эффект. Или это "пристрелка". Анализировать действия противника как по защите объектов, так и по изменению логистики.

Существует и прямой военный эффект. Чтобы защитить свою нефтепереработку, РФ будет вынуждена передислоцировать системы ПВО и РЭБ. Их число не безгранично. Чтобы ее куда-то поставить, нужно ее откуда-то убрать. И будет ли это линия фронта (или ближайший тыл) или другие объекты на территории РФ? Что, соответственно, дает более широкие возможности для выбора целей украинских атак.

Для понимания приведу пример с атаками РФ на Кременчугский НПЗ. Весной 2022 года на завод прилетело всего 6 (апрель) + 9 (май) ракет. Причем майские — это Х-22. Отгрузка нефтепродуктов каждый раз возобновлялась. За 2 летних месяца, чтобы остановить отгрузку, россиянам пришлось провести еще 2 атаки по 6-8 ракет каждая.

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