Всероссийская комедия 17 марта: зачем Путину нужно переизбрание президентом

Кажется, что выборы президента России — абсолютно бессмысленная акция с заранее известным исходом. Но политолог Виктор Небоженко видит в них очень полезную для Путина акцию как минимум в трех отношениях.

Проводя эти абсурдные выборы, Путин, на самом деле, решает сразу несколько задач.

Во- первых, Путин показывает правящей группе, своему окружению, что им не следует надеяться на Преемника или на эволюцию и политический транзит режима абсолютной власти Путина. Власть в России, как и война против Украины, остается в руках Путина до его смерти.

Во-вторых, вечные перевыборы до 2036 года — это плебисцит его войны с Украиной. Путин хочет показать, что население России поддерживает войну, а не отвергает ее. Люди готовы и дальше терпеть и жертвовать своими жизнями ради агрессивных планов Путина.

Путину нужно всенародное одобрение войны в Украине

В-третьих, рутина фальшивых перевыборов Путина совпадает со страшной рутиной войны и свидетельствует об угасании политической жизни в России. В то же время, проведение формальных перевыборов на безальтернативной основе во время реальной войны создает иллюзию нормальности политической жизни в России. Перманентная вялотекущая война становится нормой жизни российского государства.

Более того, сразу после этих формальных выборов путинская пропаганда будет доказывать, что эти выборы в России — пример демократии во время войны, а вот Украина никак не может решиться на такие же выборы во время войны. Эта демагогия будет центром кремлевских ИПСО на протяжении всего года.

В четвертых, Путин отучает граждан Росси от выборов как формы политики и способа легитимации его абсолютной власти.

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