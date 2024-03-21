Втянуть в войну Беларусь: как Россия может использовать удары по своим НПЗ

Военный аналитик Алексей Копытько обращает внимание на один интересный эффект, который могут иметь удары по российским НПЗ. Некоторые политические игроки в РФ могут использовать их для того, чтобы втянуть в войну Беларусь

Российские СМИ как бы нехотя заигрывают интересную тему.

Согласно разным оценкам, удары по НПЗ затронули примерно 10% российской нефтепереработки. Вроде не критично, но есть нюанс.

Как пишут отраслевые и деловые издания, уязвимостью топливного рынка РФ является недостаточный объем внутреннего производства бензинов с октановым числом 95+. Например, с А-95 могут начаться проблемы, возникнет дефицит в случае высокого спроса/продолжения ударов.

Чтобы закрыть проблему, А-95 можно импортировать. И самый очевидный источник – НПЗ Беларуси. В частности, Мозырский – современное предприятие, расположенное в 28 км от границы с Украиной.

Росмедиа невольно намекают, что в случае поставок белорусского бензина на российский рынок, этот НПЗ может стать законной целью и лакомой добычей. Все, что летит на 50+ км, представляет для него угрозу. И в конечном счете, превратит в руины.

Беларусь экспортирует бензин в третьи страны. В Россию поставлять было невыгодно из-за более низких цен. Но в случае дефицита цены поднимутся, возникнет соблазн. Да и старшие товарищи из Кремля могут попросить.

Мозырьский НПЗ Фото: belta.by

Сейчас Лукашенко балансирует на тонкой грани: послать войска в Украину он отказывается, хотя передал росармии снаряды, часть бронетехники и артиллерии. Белорусская швейка и другие предприятия обслуживают российскую армию. В общем, тихонечко зарабатывает и петляет.

Украина всегда проявляла сдержанность в отношениях с Беларусью. Поэтому удавалось избегать непосредственной схватки. Атаковать Беларусь особых резонов нет.

А вот в РФ могут найтись группы, которые из своих шкурных соображений были бы рады вынести Мозырский НПЗ и столкнуть Киев с Минском. Дроны меняют траекторию. Прилететь/быть запущено может с любой стороны.

Так что попытка роспропагандистов указать пальчиком в сторону Украины – это заблаговременная явка с повинной. Лукашенко должен задуматься, ибо может пострадать жемчужина его активов.

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