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Бомбардировщики РФ над городами Украины: что произойдет, если США не возобновят помощь

Прекращение военной помощи Украине может стать для США еще большим позором, чем уход из Афганистана, предрекает аналитик Марк Тиссен в колонке для Washington Post. И предлагает республиканцам представить себе российские бомбардировщики над украинскими городами…

Марк Тиссен
Американский публицист
Уход США из Афганистана стал провалом администрации Байдена

На этой неделе республиканцы Палаты представителей раскритиковали президента Байдена за его катастрофический вывод войск из Афганистана, и это правильно: это было одно из худших внешнеполитических бедствий в американской истории. Но если республиканцы прекратят военную помощь США Украине, они спровоцируют столь же катастрофическое внешнеполитическое фиаско — и они будут отвечать за это так же, как Байден отвечает за выход из Афганистана.

Душераздирающие образы Талибана, марширующего в Кабул, в то время как отчаявшиеся афганцы пытаются бежать вместе с американцами, запечатлены в сознании народа США. Они оставили неизгладимое пятно на репутации Байдена. До падения Кабула в августе 2021 года его рейтинг никогда не опускался ниже 50 процентов. После этого земля ушла из-под его ног — и он так и не оправился. Неудачный вывод войск стал переломным моментом, после которого многие американцы решили, что Байден некомпетентен.

Республиканцам следует взглянуть на ущерб, который падение Кабула нанесло доброму имени Байдена, и представить, какой ущерб нанесет падение Киева их репутации.

Их задержки с новой помощью уже склонили чаши весов на поле битвы в пользу России. В прошлом году она не добилась никаких военных успехов, тогда как Украине удалось уничтожить почти треть российского Черноморского флота к концу января этого года. Но поскольку помощь на Капитолийском холме застопорилась, Россия снова начала захватывать территории. Если контролируемая республиканцами Палата представителей в ближайшее время не примет военную помощь, у украинцев начнут заканчиваться ключевые системы вооружений, а Россия в этом году начнет добиваться серьезных успехов на местах.

Зная, что запасы оружия Киева иссякают, Россия готовит наступление, которое начнется, когда земля высохнет в конце весны. В настоящее время предоставленные США системы HIMARS сдерживают российские войска на расстоянии. Но если эти ракеты, а также боеприпасы к стрелковому оружию и 155-мм артиллерийские снаряды не будут пополнены, Россия начнет прорывать оборону Украины.

Сегодня системы ПВО США сдерживают российские бомбардировщики и позволяют украинским силам сбивать российские беспилотники и ракеты. Но если у Украины закончатся перехватчики ПВО, российские самолеты смогут безнаказанно бомбить украинские передовые позиции. Они также смогут атаковать критически важную инфраструктуру Украины, погружая украинские города во тьму и нанося вред экономике страны. Затем они почти наверняка начнут ковровые бомбардировки украинских городов, вынуждая Украину использовать истощающиеся запасы перехватчиков для защиты своего гражданского населения и оставляя линию фронта незащищенной.

Неужели республиканцы хотят повторения ужасов Бучи?
Фото: Скриншот

В конце концов, когда перехватчики закончатся, гражданское население останется беззащитным. Представьте себе вид пилотируемых российских бомбардировщиков, летающих над украинскими городами и разрушающих их. Результатом станет гуманитарная катастрофа. Россия нанесет жертвы среди гражданского населения в масштабах, невиданных в Европе со времен Второй мировой войны, намеренно нанося удары по школам, больницам и жилым домам, чтобы сломить волю Украины. (Если вы в этом сомневаетесь, просто посмотрите на жестокие нападения России и массовые убийства мирных жителей во время ее варварской воздушной кампании 2016 года в Алеппо, Сирия). Массовая волна беженцев начнет покидать страну, еще больше разрушая экономику.

Обладая превосходством в воздухе, Россия может атаковать не только население и гражданскую инфраструктуру Украины, но и ее оборонную промышленность. Оружие украинского производства, такое, как морской беспилотник MAGURA V5, использовалось (наряду с противокорабельными ракетами большой дальности американского производства) для разгрома Черноморского флота Москвы и принуждения российского военно-морского флота к выводу из крымских портов и украинских территориальных вод. Это позволило Украине возобновить экспорт зерна, которое имеет решающее значение для ее экономики. Но если у Украины закончатся противокорабельные возможности, российские военно-морские силы вернутся, что позволит им нанести удар по важнейшему портовому городу Одесса, прекратить поставки зерна и нацелиться на гражданское население на Западе Украины, которое вновь подвергнется опасности из-за истощения ресурсов ПВО Украины.

Хотя Украина вряд ли падет в этом году, будут созданы условия для победы России в 2025 году — как раз к моменту, как (республиканцы надеются) Дональд Трамп вступит в должность. Таким образом, катастрофический коллапс Украины вполне может произойти под присмотром Республиканской партии, а не Байдена. Представьте себе возмущение, когда ошеломленные американцы наблюдают, как российские войска маршируют в Киев, убивая и грабя, как они это делали в Буче в начале войны. На кого, по мнению республиканцев, американцы возложат ответственность за зверства, которые увидят на своих экранах?

Но в действительности, на этот раз политические последствия во многих отношениях будут еще хуже. По крайней мере, в Афганистане Байден мог утверждать, что пришло время вывести американские войска из опасной зоны. Но в Украине нет американских войск, которым угрожает опасность. Республиканцы готовы покинуть Украину не для того, чтобы спасти жизни американцев, а для того, чтобы сэкономить деньги. Возможно, это решение будет не так популярно, как они думают, когда американцы увидят по телевизору безжизненные тела украинских женщин и детей.

А как насчет возможности позволить Европе восполнить этот дефицит оружия? Ответ простой: у европейцев нет для этого запасов. "Только у США есть доступные запасы боеприпасов, бронетехники и снарядов к ней, а также перехватчиков ПВО, чтобы существенно повлиять на траекторию конфликта в ближайшие недели и месяцы", — говорит Фред Каган, директор проекта "Критические угрозы" в США.

И вот итог: без помощи США силы Путина начнут марш к Киеву, и Украина станет следующим Афганистаном. То есть для республиканцев пришло время выбора: если вы не хотите, чтобы вас обвиняли в падении Киева так же, как Байдена обвиняют в падении Кабула, пошлите военную помощь Украине.

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