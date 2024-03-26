Чтобы Россия очнулась. Как Турция сбила российский Су, а Польша ракету - не смогла

Рассматривая ситуацию с отказом Польши сбивать российскую ракету, аналитик Алексей Копытько сравнивает ее с инцидентом 2015 года, когда Турция сбила российский Су-24. И видит причину нерешительности Польши в чистой политике — хотя куда полезнее было бы проучить Россию.

Что такое политическое решение. И что такое 39 секунд.

24 ноября 2015 г. истребителем турецких ВВС был сбит российский самолет Су-24М.

Произошло не на пустом месте.

Еще в 2012 г. Турция огласила, что будет сбивать все, что нарушает ее воздушное пространство или летит в сторону границы, не реагируя на сигналы.

Решение было принято после того, как сирийцы сбили турецкий разведывательный самолет. После чего турки сбили пару сирийских аппаратов.

В начале октября 2015 г. российская авиация из Сирии несколько раз нарушала воздушное пространство Турции, а также опасно сближалась с турецкими самолетами. В итоге турецкий премьер-министр Ахмет Давутоглу издал приказ уничтожать все, что пересечет границу Турции.

Турки в полной мере осознавали, что российские самолеты не будут атаковать ничего на их территории. Т.е., угрозы не было, просто это такая форма великодержавного хамства со стороны Кремля. Также россияне игнорировали требования Анкары не наносить удары по регионам Сирии, где живут туркоманы.

В итоге пара российских самолетов пересекла границу (есть участок, где узкий кусочек Турции вклинивается в территорию Сирии), один был сбит, но упал на территории Сирии.

По российской версии, самолеты находились в небе Турции 6 секунд.

По турецкой версии – 17,5 секунд.

Дальше было много скандалов: предупреждали турки россиян или не предупреждали, ракета поразила на территории Турции или уже в Сирии, и т.д. Россия ввела ограничения на турецкие товары, россияне покинули турецкие курорты (помню, идеально было время).

Пилоты, сбившие россамолет, в 2016 г. были арестованы в рамках дела о попытке военного переворота.

Но это уже лирика.

Установка ПВО Польши в ожидании врага... Фото: military-informant.com

Суть: если государство/блок устанавливает правила и жестко требует их выполнения, не имеет значения – 10 секунд или 39 секунд. Не имеет значения, каковы могут быть последствия, если Россия очевидно неправа и хамит.

Это вопрос политического решения. Потому что у НАТО и у самой Польши есть технические возможности сбивать российские ракеты.

Турция приняла решение сбивать. НАТО и поляки (они ведь могут действовать самостоятельно), как ранее румыны, приняли решения уклоняться до последнего.

Это – наглядная демонстрация, что страны Восточной Европы не верят в получение помощи от Альянса в целом и старших товарищей в частности, если начнется кризис. Что может быть хуже для военно-политического блока?

А ведь при желании может быть по-другому.

Ракеты, вторгающиеся в пространство НАТО, запускают самолеты Ту-95 и Ту-22М, взлетающие с базы "Оленья" возле Оленегорска (Мурманская область). Это 170 км от границы с Финляндией и 200 км от границы с Норвегией. Есть чем достать, без особого напряжения.

НАТО или группа стран теоретически может открыто и прозрачно обозначить позицию: в следующий раз, когда российская ракета приблизится к воздушному пространству Альянса, не говоря уже о нарушении границ – будет без предупреждения нанесен удар по аэродрому Оленья. Сугубо в целях обороны – для уничтожения носителей опасного оружия.

Можно прямо в СБ ООН такое озвучить, чтоб Небензя очнулся.

Опыт показывает, что Кремль резко сдает назад, когда видит серьезные намерения.

Но это чисто теоретически, конечно.

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