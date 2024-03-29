Чего боится Шольц: как осторожность канцлера Германии развязывает руки Путину

Страхи канцлера Шольца придают смелости Путину, отмечается в редакционной колонке Bloomberg. Между тем, именно сейчас от Германии требуется решительность, способность взять на себя главную роль в поддержке Украины.

На протяжении более двух лет бахвальство, обвинения и угрозы эскалации со стороны Владимира Путина были вызваны единственной целью: сдержать и воспрепятствовать западной поддержке Украины. Вызывает тревогу тот факт, что канцлер Германии Олаф Шольц дает Путину повод думать, что его тактика работает.

После нескольких месяцев задержки Шольц отклонил запрос Украины на немецкую ракетную систему большой дальности Taurus. Это решение отражает политическую чувствительность Шольца и общую обеспокоенность Германии по поводу эскалации конфликта с Россией. Тем не менее, сея замешательство и отталкивая союзников, подход Шольца к этому вопросу, скорее всего, только еще больше придаст смелости Путину и поставит под угрозу безопасность Европы.

Ракеты Taurus, несомненно, повысят способность Украины наносить удары по российским линиям снабжения и лучше защищаться от атак на города и жизненно важную инфраструктуру, с которыми страна снова сталкивается. Fналогичные крылатые ракеты большой дальности — британская Storm Shadow и французская Scalp — доказали свою высокую эффективность, в частности, поспособствовав уничтожению около трети российского Черноморского флота. Ограниченное количество и высокая стоимость единицы продукции вынудили Украину нормировать их использование. Taurus увеличит этот запас, предложит сопоставимую или большую дальность действия — и это оружие, которое очень устойчиво к попыткам обнаружения и постановке помех.

Шольц утверждал, что отправка ракет потребует направления немецких солдат в Украину — утверждение, которое оспаривается членами его собственной коалиции и некоторыми военными. Утечка разговора офицеров немецких ВВС о Taurus (проведенного по небезопасной линии Webex и опубликованного Россией), а также болтовня самого Шольца вызвали гнев ближайших союзников Германии.

Тем временем Шольц отклонил британские предложения отправить больше Storm Shadows и пополнить британские запасы ракетами Taurus. Возможно, это связано с опасениями, что раздача оружия и систем данных, на которые они полагаются, подорвет и без того уменьшенные возможности Бундесвера, вооруженных сил Германии. Недавно опубликованный ежегодный отчет о состоянии вооруженных сил выявил тревожную нехватку личного состава и вооружения, а также отсутствие руководства и подготовки.

Эти недостатки говорят о том, что необходимо уделять больше внимания решению проблемы слабого инвестирования Германии в ее вооруженные силы, одновременно находя способы гарантировать, что Украина сможет получить сложные системы вооружений, в которых она нуждается. Но страх Шольца перед эскалацией стал основной движущей силой политики Германии. Хотя после российского вторжения в 2022 году канцлер заслужил аплодисменты за объявление "zeitenwende", или "поворотного момента" во внешней политике, в последнее время он, похоже, больше заинтересован в повышении падающих рейтингов своей партии, играя на пацифистских настроениях среди сегментов немецкой общественности.

Честно говоря, правительство Шольца также проделало большой путь за последние два года. Германия предоставила Украине танки "Леопард" в прошлом году и сейчас является вторым по величине поставщиком военной техники в Киев после США. Она приняла более миллиона украинских беженцев. В этом месяце Германия объявила о военной поддержке еще на 500 миллионов евро, включая артиллерийские снаряды и бронетехнику.

Это следует приветствовать. Но, учитывая ее размеры и геополитическое значение, Германия наносит удар значительно слабее своего веса. Поставки систем вооружения идут медленно и слишком малы. Среди членов НАТО она занимает лишь 11-е место по военной помощи в процентах от валового внутреннего продукта и 16-е место по финансовым обязательствам в процентах от ВВП.

Поскольку Конгресс США блокирует дополнительную военную помощь Украине, крайне важно, чтобы Германия играла более напористую роль. Берлину следует работать с правительствами других европейских стран, чтобы доставить больше оружия на передовую. Украине больше, чем кому бы то ни было, требуется еще и еще из того, что у нее есть, начиная с боеприпасов, но также включая самолеты, танки и высокоточные управляемые ракеты большой дальности. Шольц должен продолжить встречу с польскими и французскими лидерами и предложить конкретные меры по укреплению обороны Европы, восстановлению истощенных вооруженных сил и передаче достаточной поддержки Украине. Для этого необходимо признать, что, будучи крупнейшей экономикой Европы, Германия больше не может полагаться на застрявший в тупике Вашингтон.

Прежде всего, те, кто желает мира для Украины и Европы, должны сначала быть готовыми показать Путину, что он не сможет победить. То, что эта война имеет экзистенциальное значение для Украины, стало очевидным с февраля 2022 года. Неспособность твердо противостоять российской агрессии станет ошибкой, о которой Германия — и Европа в целом — будут сожалеть.

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