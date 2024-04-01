Страшнее ракет и "шахедов". Почему бизнес не уходит из прифронтовых зон
Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области лидируют по числу релокаций наряду с Закарпатьем и значительно опережают области на западе. Причину экономист Алексей Кущ видит в меньшем градусе коррупции в этих регионах.
Интересная информация из системы "Опендатабот".
Куда релоцируется украинский бизнес во время войны?
Существует стереотип, с которым мне приходится часто спорить.
Мол, на территориях, близких к линии фронта, бизнес невозможен.
И все предприятия нужно переместить либо в Закарпатье, либо во Львовскую область.
Как показала карта релокаций, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области лидируют по числу релокаций наряду с Закарпатьем и значительно опережают области на западе.
Более того, в личном зачете области в зоне риска опережают все области на западе.
В чем причина?
Местные власти областей в зоне риска умерили коррупционные аппетиты.
А на западе, наоборот, цены себе не сложат.
Получается, что коррупции, регуляций и квази-фискальных поборов бизнес боится больше ракет и "шахедов".
Плюс база, кадры.
Сохранение экономической активности на территориях с рисковым ведением бизнеса должно стать одной из задач для государства.
Потому что после потери рабочих мест остается пустыня.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.