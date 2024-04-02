Найти своих в 2024-м: как война разделила украинцев на группы с разными ценностями

Война поставила перед каждым украинцем новые вызовы, и каждый ответил по-своему. В результате образовались новые сообщества, которых раньше не было, — и пиарщик Дарья Манжарова описывает их и их особенности.

Искусство сообществ в Украине 2024

Планировала поделиться идеями книги о сообществах The Art of community, но реальность как давай проступать сквозь ту классику…

"Боли", ведущие нас в сообщества:

1. По классике:

Мы становимся более одинокими. Не с кем говорить на сложные темы. Одиночество стало не только психологической, но и социальной проблемой. Каждый пятый американец признается, что одинок.

Украина 2024:

Теперь это проблема номер один для человечества. Ок, номер два после войн. И нам уже мало двух–трех сообществ, мы "серфим" в нескольких одновременно.

2. Классика:

Мы хотим войти в круг исключительных людей. Всегда есть какой-то "исключительный" круг.

Украина 2024: Важность этого фактора изменилась за счет следующих факторов. И собственно, элиты изменились.

3. Факторы 2024 года:

Тотальная неопределенность, непредсказуемость и связанный с ними внутренний страх, ощущение опасности жизни. Мы хотим хоть немного прикрыться от этой неопределенности с помощью знакомого, человеческого. Тогда вроде бы не так страшно, потому что по меньшей мере — понятно.

4 особенности здоровых сообществ по классике:

1. Участники сообщества разделяют общие ценности

Ценят то, что мы ценим, и презирают то, что мы презираем.

В Украине 2024 мотивация "против кого дружим" почти любимая. А возможно, она вообще наша любимая. Вспомните обстоятельства наших настоящих единений.

2. Мы идентифицируем себя "в сообщество": кто я, как действую, во что верю?

В среде "своих" мы получаем подтверждение своей идентичности, тогда она кажется нам уместной, правильной и укрепляется.

2024: все работает. Один из трендов — мощная поляризация по географии. "Выехавшим" все сложнее понять тех, кто остался (но выехать мог), и особенно — наоборот. Зато среди оставшихся, как и среди выехавших, есть новый импульс к единению между собой — по новой ситуативной идентичности. Это, кстати, касается и тех, кто по разным причинам вернулся или остался на оккупированных территориях.

3. Мы договорились об общих моральных запретах по ценностям:

Кого мы защищаем? Что недопустимо? Кого мы уважаем?

Украина 2024: Лояльность родине теперь часто конфликтует с лояльностью семье. Как сохранить самоуважение, если ты не воин по природе? Моральная дилемма невоина, который вдруг стал "уклонистом".

А если ты воин, как не начать презирать тех, кто недостаточно такой, как ты? Как всем простить тех, кого уже не вернешь?

Где грань между уважением к стране и реалистичным взглядом на власть? Граница между "самому стать теми изменениями" и отдать жизнь государству, которое не обязательно это заметит?

4. Сообщество дает особое инсайдерское ощущение "свой к своему о своем".

В настоящем сообществе нам не нужно объяснять себя. Мы все хотим быть увиденными своими, не объясняя себя посторонним.

Другой важной частью понимания инсайдеров является "внутреннее" понимание мотивов, чувств и выборов друг друга — независимо от того, насколько непонятным или странным он кажется посторонним.

Украина 2024: "уехавшие" тянутся друг к другу в своих "далеких землях", потому что им не нужно объяснять себя друг другу. "Оставшиеся" — еще плотнее сжимают ряды, для них также очевиден их выбор из любви, несмотря ни на что. Матери ветеранов, семьи пострадавших, ВПЛ… Общий выбор становится общей судьбой — роднит лучше ценностей, он теперь и есть — одна из новых ценностей.

Но есть и те, кто смог "расшириться" настолько, чтобы вместить в себя все эти дихотомии. Вместить выбор таких разных "твоих": тех, кто выбрал сражаться до конца, и тех, кто выбрал не выезжать из оккупации — потому что некуда; и тех, кто выбрал не воевать, потому что, кроме своей скорой гибели, он ничего не может пообещать стране… а это действительно то, что ей больше всего нужно? Вместить выбор тех, кто живет себе и радуется жизни в других странах. Такая разная жизнь, такой разный выбор.

И это все — мои люди. Так хочется какого-то четкого сообщества с ровными краями, как раньше. Чтобы все, как один. А оно — нет. И уже, кажется, никогда не будет так, чтобы не надо было ни на кого "расширяться".

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник