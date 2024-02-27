Раздоры, Запад и раскол — три причины, погубившие УНР. Как Украине не повторить ее судьбу

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Сто лет назад было украинское государство, а потом его не стало. Наши деды и прадеды его не удержали. Невыученные уроки повторяются.

Историки выдвинули немало объяснений, почему так произошло. Прочитав разные версии, я пришел к выводу, что основных причин три.

Когда говорят, что страна была преимущественно крестьянская, что элиты были немногочисленны — это не причина. Все освободившиеся колонии и все метрополии, ставшие на путь модернизации, на старте были такими. Не в том дело.

Итак, три.

Внутренние распри. Неспособность элит объясниться ради спасения страны, неспособность общества к внутреннему диалогу. Незрелость элит, отсутствие ощущения собственной страны как ценности, которую трудно получить и легко потерять. Болезнь левизны. Естественная проблема бедных стран с большим неудовлетворенным запросом на справедливость и низкой правовой культурой. Последствия — раскол в обществе, попадание в ловушку враждебной пропаганды, незаинтересованность среднего класса в победе. Отсутствие западной поддержки. Запад никогда не понимал, что происходит на территории Российской империи, для него это были дикие земли, на которых может сохранить порядок только Москва, и пусть оно так и будет. Добавьте временный союз с немцами, и вот уже Украина является частью оси зла.

Если вы внимательно посмотрите, то увидите сейчас почти то же самое. Немного лучше. Но только чуть-чуть.

Нашей сплоченности как на уровне общества, так и на уровне элит хватило на год, 2022. Нам снова нужен пакт о единстве. И это общественный договор двусторонний: власть не делает глупых вещей и разговаривает с обществом как со взрослым, а общество не атакует власть и друг друга. Мы очень бедная страна, и еще больше обеднели от войны. Нам нужно отпустить экономику и обуздать коррупцию (не только сажать, а резать схемы), иначе угроза социального конфликта будет висеть над нами разрушительным приговором. Добавьте невозвращение временных эмигрантов. Левая угроза фундаментальна. Все силы надо бросить на дипломатию: кадровую, парламентскую, художественную, общественную, предпринимательскую, научную и т.д. Нас не понимают ни Запад, ни Восток, ни Юг. Добавьте усилия России, чтобы нас считали злом. Добавьте равнодушие, усталость, кучу собственных вызовов у всех, и вы увидите, что нас считают главной проблемой, которую стоит убрать.

Подавляющая часть украинского общества, в том числе политики, верят: Украина такая крепкая, что с ней ничего не случится при любых условиях. Порой это звучит красиво: все равно верим в нашу победу! Из этого следует ошибочное представление о низкой цене ошибки: можно делать что угодно, это не страшно, потому что ничего катастрофического не произойдет.

На самом деле цена ошибок очень высока, и надо ежедневно бояться совершить разрушительную ошибку, после которой уже ничего нельзя исправить. Только при таком отношении к Украине можно ее сохранить.

Украина — достаточно прочная вещь, но и у нее есть предел прочности. Ежедневные тренировки могут удвоить вес, который ты поднимаешь. Но увеличение веса в сто раз просто раздавит даже чемпиона.

Мы знаем, что стало последствиями поражения сто лет назад. У нас больше нет права на ошибки.

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