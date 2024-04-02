Энергетика на грани. Почему Украине нужно ускорить подготовку к зиме

ЧТО НУЖНО ИЗМЕНИТЬ В ЭНРЕГЕТИКЕ, ЧТОБЫ ПРОЖИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ЗИМУ? СПОЙЛЕР: ПОЧТИ ВСЕ

На прошлой неделе враг продолжал наносить прицельные удары и разрушения украинской энергосистемы. Существенно повреждены мощности гидроэлектростанций. ДТЭК сообщил, что из-за повреждений и разрушений потеряно 80% мощностей, на восстановление большинства из которых необходимо от шести месяцев до двух лет. Мэр Харькова сообщил, что практически вся критическая инфраструктура города разрушена. "Укрэнерго" сообщает, что вражеские атаки стали в два-три раза плотнее. Иначе говоря, объекты просто засыпают ракетами и дронами, чтобы почти наверняка их уничтожить.

Частота и количество ударов существенно наращивают неопределенность по поводу того, как сможем проходить следующую зиму. Начав атаки ранней весной, враг создал большое поле для психологического давления из-за угрозы продолжения ударов по энергосистеме до следующей зимы. Повторюсь, что враг будет пытаться давить на нас в условиях задержки поставок помощи с вооружениями и хотел бы дожать до выборов в США, которые пройдут в ноябре. Бить по энергосистеме для них — лишь один из инструментов достижения цели.

Ситуация сложная и крайне труднопрогнозируемая. Есть, правда, один серьезный позитив — на фоне всех проблем и разрушений мы до сих пор не видели масштабных отключений по всей стране. Это, в определенной степени, победа энергетиков и их тяжелый труд в течение последних двух лет.

Но не нужно излишне очаровываться позитивом и вводить себя в заблуждение, преуменьшая уровень проблемы. Чтобы все было хорошо, нужно будет приложить много усилий. И здесь не обойтись без консолидации усилий — правительства, энергетических компаний и бизнеса в целом, и граждан.

Поэтому, теперь к реалиям

1. Проблема ремонтов. Огромную часть мощностей, поврежденных с начала года, просто не удастся отремонтировать до следующей зимы. Но как будут проходить ремонты мощностей, которые все еще можно восстановить в краткосрочной перспективе? Энергетические компании испытывают серьезный дефицит средств, они в глубоком кризисе ликвидности.

А кроме этого, есть банальный дефицит оборудования, которое нужно для ремонтов. Большинство оборудования — дефицитное с длительным сроком производства. Угольные электростанции морально устарели и банально негде взять оборудование для ремонта. А Запад не финансирует строительство/восстановление угольной генерации. Вместе эти факторы, если ничего не изменить в государственной политике, будут создавать существенные препятствия для восстановления того, что теоретически можно восстановить к зиме.

2. Без импорта мы не будем обходиться. Уже в минувшие недели в отдельные часы импорт достигал почти рекордно разрешенных отметок (мы физически ограничены разрешенной мощностью импорта из Европы). Преимущественно, это в промежутке между 16 и 21 часами, хотя ситуация каждый день разная. Отсутствие перспектив улучшения ситуации с мощностями означает, что зависимость от импорта будет высокой. Важный момент: импорт — это поддержка иностранных компаний, а не покупка у украинских, которые нуждаются в средствах на ремонты и подготовку к зиме (снова к пункту 1).

3. Графики будут. Очень вероятно, что и мощностей импорта не будет хватать. Поэтому графики отключений — почти гарантированная реальность летом и зимой. И конечно, потенциально дополнительные удары будут только ухудшать ситуацию.

4. Долгов в энергетике становится все больше, а денег все меньше, в том числе — и на субсидирование тарифа для населения. Донорами субсидирования тарифа для населения являются "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и экспортеры электроэнергии. Экспорта практически не будет. Часть гидроэлектростанций существенно повреждена, и "Укргидроэнерго" будет зарабатывать меньше. "Энергоатом" сам не справится с ПСО и субсидированием. Следовательно, не только на ремонт у компаний не будет хватать денег, но и на покрытие потребностей населения.

Как быть и что делать?

5. Упростить ситуацию может управление спросом. Учитывая, что под ударом в последние недели балансирующие мощности, нужно активно работать над тем, чтобы переносить пиковое потребление на другие периоды. Это позволит уменьшить и зависимость от импорта, и масштаб потенциальных отключений. С одной стороны, нам нужна серьезная информационная кампания о том, в какие часы нужно сокращать потребление. Пожалуй, это информирование должно происходить в режиме реального времени (как и с тревогами), чтобы каждый понимал, в какое время бойлер, стиральную машинку, электрочайник и т.д. включать нельзя, а только при крайней необходимости. Но кроме уведомлений, есть еще один инструмент, о котором ниже.

6. Нам срочно нужно строить малую генерацию, в том числе, газовую пиковую и полупиковую, возобновляемую. К сожалению, много времени было потеряно в течение последних двух лет, когда о насущной необходимости этого говорили и эксперты, и заявляли-обещали представители правительства. Но прогресс был минимальным. Это потребует средств, оборудования (в форме помощи) и изменения управленческих подходов, чтобы насколько возможно ускорить процесс.

Одно из самых больших препятствий к строительству новой генерации в прошлые два года — долги на балансирующем рынке (с начала года долг на балансирующем рынке вырос на 700 млн и составляет 31,4 млрд). Пока эта проблема решена не будет, пока будут игроки, которым разрешено не платить за полученную электроэнергию — не будет ничего.

7. Электроэнергия должна стать ценным товаром, а не благом, которое можно потреблять неэкономно. Импорт имеет разную цену в разные часы. Если потребители не будут получать рыночных сигналов, в какие часы не стоит потреблять, то, к сожалению, ни одна кампания по информированию не сработает на полную. Иными словами, придется либерализовать ситуацию на рынке, какую бы оскомину эти слова не вызывали. Это позволит обеспечить экономность потребления, выравнивать график потребления, улучшить ситуацию на рынке и улучшить условия строительства новых мощностей.

К сожалению, наша энергетика дошла до состояния "изменись, или умри". Нам нужны серьезные изменения. А если какие-то должностные лица отрасли не могут этого обеспечить, то может, и их нужно сменить?

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