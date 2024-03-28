Графики отключений возвращаются: к чему привела атака на украинскую энергетику и чего ждать дальше

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НОВЫЕ АТАКИ. К ОТКЛЮЧЕНИЯМ ПРИГОТОВИТЬСЯ

На прошлой неделе случилось то, к чему все вроде бы должны были быть психологически готовыми, но надеялись, что не произойдет — массированные обстрелы энергосистемы После тщательно спланированной атаки 22 марта (а она была именно такой) несколько дней подряд осуществлялись удары меньшего масштаба.

Энергетическая система понесла серьезные повреждения и потери. ДТЭК, например, сообщает о потере половины мощностей на длительный период. Весомая потеря части мощностей ДнепроГЭСа. Фактически серьезные потери понесли балансирующие мощности. В основном потери в прифронтовых областях, но и в других регионах существенные повреждения и потери мощностей.

Удару подверглась и газовая инфраструктура. И сразу информационная атака будет направлена на надежность хранения газа нерезидентов в украинских хранилищах.

Ранее я писал, что стоит ожидать атаки по энергетической инфраструктуре еще до следующей зимы, но считал, что они придутся на лето, когда энергосистема будет на этапе активной ремонтной кампании, и потенциально может возникать дефицит мощностей. Враг решил действовать раньше. С одной стороны, их логика может исходить из ожиданий относительно истощенности нашей воздушной обороны, в условиях задержки помощи от США — решили не ждать, когда возобновятся активные поставки систем ПВО и ракет к ним. С другой стороны, промежуток между российскими выборами до инаугурации нового президента США был ожидаемым периодом усиления эскалации (если коротко, то Байден плохой для кремлевских, но Трамп еще хуже, потому что непрогнозируемый и может быть более радикальным в давлении). Поэтому враг хочет принудить нас к заморозке до момента потенциальной смены администрации в Вашингтоне. Потеря больших объемов мощностей делает нас резко зависимыми от импорта. И, конечно же, существенно подрезает все надежды на экспорт. Да и нельзя исключать, что правительство снова вернется к запрету экспорта в случае ухудшения ситуации. Если он будет преждевременным или слишком долгим, то станет очередным ударом по энергетическим компаниям, которым и без того не хватает средств на проведение ремонтов. А потребность в ремонтах, разумеется, растет с каждым обстрелом. Мы стали очень близкими к графикам отключений. Сейчас мы более-менее проходим стабильно за счет импорта. Однако, большая часть потребителей Харькова и Одессы до сих пор обесточены, и когда они будут подключены, возрастет общее потребление и большим будет риск дефицита, а следовательно — и графиков. Это уже не говоря о риске дополнительных повреждений в результате обстрелов. Но в существенной степени, введение отключений зависит от нас самих — сможем ли мы проявить ответственное потребление в пиковые часы. Максимально по возможности стоит выравнивать потребление в течение суток, перенося частично его на ночь, и не включать одновременно мощных электроприборов, особенно в часы пиковой нагрузки. Но если Вам или Вашим соседям не удастся этого сделать, то с этим легко справятся графики отключений, например, аварийных — быстро, без лишних разговоров и уговоров. Однако, не будет и комфорта. Как решать проблему дефицита? Нам нужна распределенная генерация, полупиковая и пиковая — много и малой мощности, рассредоточенная по стране. А также развитие сетей, в том числе низкого класса напряжения, для повышения надежности работы системы, которую, соответственно, было бы сложнее вывести из строя ракетными ударами. Пожалуй, сейчас стоит не фантазировать о будущих объемах экспорта газа (а об этом недавно говорил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов), а о том, сколько его потребуется для обеспечения работы децентрализованной генерации. Разговоры о том, как будет расти со дня на день наш экспорт, выглядят как упорное игнорирование слоника в комнате. Понятно, экспорт важен для экономики. Но давайте просто не будем загадывать, а учитывать все риски для газотранспортной системы и хранилищ в условиях потенциальных масштабных обстрелов. Надежность и бесперебойность энергоснабжения прежде всего. Для реализации решения о развитии новой малой децентрализованной генерации у нас есть практически все, кроме стимулов появления такой генерации. Административные методы здесь, к сожалению (или к счастью), не сработают. Но как только будут экономические стимулы для инвестирования в такие мощности и инфраструктуру, она начнет появляться. Это, в частности, и о проблеме долгов на рынке, и о ценовых ограничениях.

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