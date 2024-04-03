Умнее, чем Storm Shadow: чем бьет Украина по целям в глубине России

Раскрыто преимущество украинских дальнобойных дронов: новое поколение DSMAC, как в крылатых ракетах. Такая технология позволяет полностью игнорировать РЭБ врага, ориентироваться и атаковать со сверхвысокой точностью и используется в таких ракетах, как Tomahawk и Storm Shadow, но украинские разработчики создали ее следующую генерацию

Когда речь идет о дальнобойных ударах по РФ дронами-камикадзе на расстояние уже более 1200 км, важным элементом таких атак является навигация. Потому что дрон не только должен выйти на цель, а пролететь сложным маршрутом, с обходом зон противовоздушной обороны.

Конечно, это возможно осуществлять на основе спутниковой навигации, но такая система уязвима к средствам радиоэлектронной борьбы, в которую РФ вложила огромные средства. Более того, еще до 2022 года активно отрабатывала создание, как декларировалось, целых "полей РЭБ" по подавлению спутниковой навигации в пределах целых областей.

Также враг создал и стационарные комплексы РЭБ типа "Тобол", один из них в Калининградской области как раз и создает постоянные проблемы с GPS в Европе. Также враг декларировал аналогичные возможности и для мощного комплекса РЭБ "Мурманск-БН".

Поэтому полагаться только на спутниковую навигацию для дальнобойных ударов может оказаться довольно малоэффективным. Именно поэтому, как узнали из собственных источников CNN, в украинских дронах использована система, которую описали как: "искусственный интеллект", позволяющий ориентироваться по местности.

Как работает система DSMAC

Со стороны Defense Express отметим, что речь идет о довольно известной системе под названием DSMAC, но расширенной с помощью современных технологий. Сам по себе DSMAC появился еще на таких ракетах, как Tomahawk и его суть заключается в закладке в память ракеты эталонного изображения местности, которое имеет точную привязку к координатам. Когда ракета летит, то она делает фото поверхности и сравнивает его с эталонным изображением.

Но если в 80-х и 90-х существовали значительные ограничения на память и вычислительные возможности, то теперь возможно загрузить хоть весь маршрут. Более того, за счет современных алгоритмов по распознаванию объектов сделать так, что система действительно будет полноценно самоориентироваться в пространстве по ориентирам.

Также очевидной стала и не менее важная система наведения на конечном участке. Потому что по аналогичному принципу вполне возможно реализовать распознавание конкретного объекта и сравнение с его моделью цели, заложенной в память. Такая технология, кстати, использована в крылатой ракете Storm Shadow. Последнее вполне объясняет, как именно такие дроны, как "Лють", атакуют не просто нефтеперерабатывающий завод, а именно установки первичной переработки нефти с характерной колонной.

Таким образом, использование именно такой системы навигации, используемой в украинских дальнобойных дронах, является не просто копированием DSMAC, а фактически его новой версией со значительно более широкими возможностями.

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