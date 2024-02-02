Коля Серга прокомментировал слухи об увольнении Залужного (Видео)

34-летний украинский музыкант, а ныне военнослужащий Коля Серга прокомментировал слухи о возможном увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Коля Серга отреагировал на слухи об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и подтвердил информацию, что ситуация действительно имела место. Однако, как выяснилось, ситуация с Залужным вызвала активную реакцию общества, что и изменило ход действий. Об этом артист сообщил у себя на странице в инстаграм.

По его словам, Валерия Залужного действительно хотели уволить, однако из-за утечки информации это решение отсрочили на неопределенный срок.

Причиной этому стала общественная реакция. По мнению певца, это хороший знак, поскольку власть продемонстрировала, что ей важно мнение общественности. Это также стало хорошим знаком в том плане, что общество понимает теперь, что власть в их руках, а не в руках политиков или олигархов. Которые теперь видят и понимают, что любые резкие изменения с их стороны могут обойтись дорого.

Как считает Коля Серга, хаос войны учит наше общество по другому решать проблемы и задачи в стране, а главное, учит нас отвечать за свои действия.

Вспомнил певец и о коррупции. Он отметил, что коррупция до сих пор есть в стране, однако общество наконец поняло, что это их деньги, и воспринимают каждую коррупционную схему, как личное оскорбление.

"Вопрос не столько в том, что коррупции в стране стало больше. Сколько в том, что раньше большинство из нас не считало, что деньги, которые воруют из бюджета, принадлежат обществу, и не воспринимало это как преступление лично против каждого из нас. А сейчас когда мы платим своей жизнью, здоровьем, работаем на износ, донатим последнее ради существования нашей страны, то мы понимаем, что страна принадлежит нам. По праву. И ее ресурсы также. И поэтому воруют лично у каждого из нас", — добавил Серга.

Серга предположил, что этот опыт будет весьма полезным для общества, ведь он даст понять многие вещи, которые раньше мы не замечали, не меняли и не хотели видеть.

Напомним, по данным The Times, президент Владимир Зеленский сообщил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному об увольнении, но отменил свое решение под давлением военного командования и международных партнеров.

В CNN со ссылкой на собственные источники информировали, что увольнение все же состоится. Журналисты сообщали, что Залужный уйдет с должности до конца недели.