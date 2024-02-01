Зеленский уволит Залужного до конца этой недели: кто станет "преемником", — CNN

Источники издания заявили, что вероятные кандидаты на должность главнокомандующего ВСУ — начальник ГУР Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. По словам журналистов, напряжение между Зеленским и Залужным возникло после "провала" украинского контрнаступления.

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Президент Украины Владимир Зеленский до конца текущей недели уволят главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, в понедельник, 29 января, Залужного вызвали на встречу в офисе президента и сообщили, что его увольняют.

Один из источников уточняет, что официального объявления об увольнении главнокомандующего ВСУ не было сделано, то есть Залужный все еще занимал должность по состоянию на вечер среды, однако указ президента "ожидается до конца недели".

"Это станет крупнейшим военным потрясением Зеленского с начала полномасштабного вторжения России почти два года назад", — говорится в сообщении.

Журналисты добавляют, что слухи о встрече и увольнении Залужного распространились в Киеве в понедельник вечером, якобы, из-за разногласий, которые возникли между президентом и главнокомандующим после провала украинского контрнаступления 2023 года.

"Говорят, что напряжение особенно возросло, когда Залужный описал войну с Россией как тупиковую ситуацию в интервью и эссе для журнала The Economist в ноябре", — отметили в издании.

В CNN назвали имена "преемников" Залужного

Также, как уверяют источники CNN, Зеленский предложил Залужному другую должность, однако второй отклонил предложение.

Источники издания добавили, что в офисе главы государства уже "обсуждаются" два имени возможных "преемников" главнокомандующего. Первый вероятный кандидат на должность Залужного, по версии собеседников CNN — начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Другим возможным "преемником" Залужного, как заверили источники, является командующий Сухопутных войск Украины Александр Сырский.

Слухи об увольнении Залужного

29 января в сети распространили информацию о том, что главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного якобы сняли с должности. Утверждалось, что президент Украины Владимир Зеленский уже якобы подписал соответствующий указ.

В Минобороны в тот же день заявили, что Залужного не увольняли с должности, а распространяемая информация не соответствует действительности. По словам пресс-секретаря президента Украины, президент не подписывал указов о кадровых перестановках в командовании.

На следующий день, 30 января, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал совместную фотографию с начальником Генерального штаба ВСУ Сергеем Шапталой.

Также 30 января британское издание Financial Times со ссылкой на неназванные источники утверждало, что Зеленский готовится к серьезной перестановке в высшем военном командовании. В понедельник он якобы предложил главнокомандующему Вооруженных сил Валерию Залужному новую должность советника по обороне.