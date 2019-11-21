Как это было. Взгляд на события Евромайдана шесть лет спустя

Марш миллионов. Начало

Сразу после окончания саммита, на котором Виктор Янукович отказался от евроинтеграции, в Киеве царило разочарование. Общая для всех цель — подписание Соглашения об Ассоциации — не была достигнута.

Субботняя бойня на Майдане вызвала в народе не страх, а волю к сопротивлению. К памятнику Шевченко в воскресенье, 1 декабря, пришли все: бабушки-"божьи одуванчики", хипстеры, немолодая богема, гламурные "барби", ребята "с окраин".

Народ не обращал особого внимания на координаторов с мегафонами (если вообще их слышал), сам выстраивался в колонны и тянулся вниз по бульвару Шевченко на Крещатик. Когда голова колонны дошла до Майдана, хвост ещё не спустился даже до Бессарабки. Подробнее читайте в материале Как Евромайдан перешёл в Еврореволюцию

Прощай, евроинтеграция. Причины и следствия

Большинство вышедших на евромайданы не ставило перед собой революционных целей, их объединило одно требование: заставить власть подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. В свою очередь, власть заявила о намерении "взять паузу" в евроинтеграции. Это возмутило украинцев, которые собрались на самую массовую акцию протеста со времён Оранжевой революции. Фокус проанализировал, почему это случилось, и рассмотрел варианты дальнейшего развития событий. Подробнее в материале 12 вопросов и ответов о евроинтеграции и Евромайдане

"Беркут" наносит удар. Первая кровь

За неделю на стыке ноября и декабря 2013-го в Киеве дважды лилась кровь: при зачистке Майдана спецподразделением "Беркут" в ночь на 30 ноября и 1 декабря во время разгона толпы на улице Банковой возле Администрации президента.

Пострадало более 300 человек. Не только демонстрантов, но и журналистов, медиков и волонтёров. Фокусу удалось пообщаться с пострадавшими из разных лагерей. Подробнее в материале Как проливалась кровь на Евромайдане — свидетельства пострадавших

Виновен по умолчанию. Как репрессируют активистов Майдана

Вы выходите из дома, чтобы постоять на Майдане за европейское будущее. Вы не умеете управлять грейдером, ваши карманы не оттягивают "коктейли Молотова", а за пазухой вы не держите булыжники и цепи с шипами.

Всё это не имеет значения. Домой вы вернётесь не скоро. Потому что бегаете медленнее беркутовцев. Подробнее читайте в материале Как репрессируют активистов Майдана

Евромайдан. Коротко о главном

На едва ли не самых многочисленных за все годы независимости Украины акциях призывают к полной перезагрузке власти — отставке правительства, досрочным парламентским и президентским выборам. А захват административных зданий и кровавые стычки с милицией стали точкой невозврата. Фокус отвечает на 14 главных вопросов, волновавших общество в революционные дни. Подробнее читайте в материале Евромайдан: 14 главных вопросов и ответов

Ложь как оружие. Главные фейки о Евромайдане

Сенсационное заявление Юрия Луценко о поражении Евромайдана, смерть активистов и грузовики с миллиардами долларов. Фокус собрал самые популярные лженовости того времени, которые пытались выдать за реальную информацию. Подробнее в материале Фейки Майдана: самые популярные лженовости

Культурная революция. Что поют, слушают и рисуют на евромайданах

Майданы Украины не похожи друг на друга. В каждом городе дух протестов особенный — со своими музыкальными и культурными кодами. Так, во Львове студенческие митинги превратились в публичные лекции, в общение с университетскими преподавателями, "руханку" на морозе. В Харькове, где главную площадь Свободы власти города предусмотрительно обнесли железным забором, царит суровый дух правозащитного движения. Киев радует разнообразием и парадоксальностью посланий на самодельных плакатах: "Я — капля в океане", "Легализируйте мудрость", "Главное достижение Майдана — Кабмин уже 10 дней не ворует". Подробнее в материале Что поют, слушают, снимают и рисуют на Евромайдане