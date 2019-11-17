Милованов рассказал, какое имущество нельзя приватизировать в Украине

Министр экономики Тимофей Милованов в интервью Прямому назвал перечень объектов, которые не будут подлежать приватизации. По его словам, приватизация будет происходить по четким критериям, определенная часть предприятий останется в госсобственности.

"Давайте приватизацию разделим на три части. Первое – не все мы приватизируем. Есть критерии, по которым мы определяемся, что должно быть приватизировано, а что нет. Эти критерии – стратегичность предприятия, сервиснисть предприятия и доходность», – сказал Милованов.

Он отметил, что определенные предприятия всегда будут оставаться в собственности государства, то же касается не только предприятий юридических лиц, но и активов.

"Например, аэропорты. Возможно, важные аэропорты можно сделать частными. Но порты, вокзалы, критическую инфраструктуру мы не можем продавать. Акватории портов... То есть сам порт, возможно, и может быть частным, а вот купить акваторию и потом никого туда не пускать - мы этого не допустим. Поэтому некоторые аспекты инфраструктурные должны остаться. У нас есть университеты, школы, больницы и т. п. Мы об этом как-то забываем, когда говорим о приватизации. У нас огромные объемы ресурсов и активов, которые важны и стратегичны. И они всегда будут оставаться в государственной собственности", – сказал Милованов.

По его словам, не могут быть частными также предприятия, выполняющие важные сервисные функции, такие например, как ГП "ProZorro". А приватизация таких компаний, как "Укрзализныця" требует времени и может быть частичной.

"То есть все эти компании будут оставаться. Мы сейчас создаем Фонд национального богатства, и этот фонд будет ими управлять", – сказал Милованов.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил министерствам и другим центральным органам власти ускорить подготовку и уже в этом году передать не менее 500 объектов в Фонд госимущества на приватизацию.