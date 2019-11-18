Луценко предлагал Джулиани создать "общее дело" по Януковичу и "Украиногейту"

Экс-глава ГПУ Юрий Луценко предлагал адвокату президента США Рудольфу Джулиани вместе с возможным вмешательством Украины в американские выборы расследовать преступления бежавшего президента Виктора Януковича.

Об этом Луценко рассказал в интервью УП.

По его словам, в украинском законодательстве нет статьи за "вмешательство в иностранные выборы", поэтому единственный выход – открыть дело в США и либо отправить запрос Украине, либо создать общую следственную группу.

Джулиани якобы с доводами Луценко согласился и ответил, что наилучший выбор – дождаться избрания нового генпрокурора США, а потом организовать ему встречу с самим Луценко.

При этом, экс-глава ГПУ предложил вместе с "Украинагейтом" расследовать возможные преступления Януковича и его окружения.

"Я ему сказал: "Смотрите. 7 млрд зашли из Украины в США в рамках возможной преступной деятельности Януковича и его ОПГ. Давайте сделаем общее дело: о расхищении и других уголовных преступлениях Януковича и его подчиненных в Украине...

...И в рамках этого дела мы можем вместе рещать те вопросы, которые интересуют ту или иную сторону в рамках юрисдикции. [Расследовать вмешательство в выборы] – это ваша компетенция, но в общей группе и можем этим заниматься", – добавил Луценко.

По словам экс-генпрокурора, Джулиани на это сказал: "Great!" (отлично, – ред.), но с генпрокурором США встреча так и не состоялась: американцы просили лоббировать такую встречу хотя бы за "символическую плату".

"Я генпрокурор Украины. Я не поеду за деньги на какую-либо встречу", – якобы ответил Луценко.

Как ранее сообщал Фокус:

В мае тогдаший глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что вмешательство в выборы президента США происходило с территории Украины, но американскими гражданами.

Во время дачи показаний в Конгрессе экс-спецпред США по Украине Курт Волкер также отмечал, что Трамп говорил об "ужасных людях" в Украине, которые пытались его "убрать".