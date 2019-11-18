Горбатюк и Божко показали скрины SMS-угроз Портнова

Экс-замглавы АП Андрей Портнов угрожал прокурору ГПУ Александру Божко из-за дела по его же угрозам бывшему нардепу Инне Богословской.

Об этом Божко рассказал изданию Слідство.Інфо.

По словам прокурора, как только он попытался связаться со свидетелем по производству, к нему на телефон пришло сообщение с номера Портнова.

"Добрый день. Вижу, вы слишком активный. Воспитательные меры придется применить. Еще раз услышу вашу фамилию, буду превращать в кусок говна. С уважением, Портнов", – говорилось в сообщении.

В ответ на это Божко обратил внимание отправителя на положения ч.5 ст.16 закона Украины о прокуратуре и пожелал Портнову хорошего вечера.

В начале 2019 года Печерский райсуд Киева обязал прокурора в течение месяца завершить расследование указанному делу. По истечению срока производства его нужно было либо передать в суд, либо закрыть. Прокурор Божко попросил суд объяснить, с чем было связано его решение, и с номера Портнова ему опять пришли угрозы.

В комментарии 5 каналу Божко заявил, что "к угрозам относится очень серьезно и воспринимает их реально и в настоящее время".

На угрозы со стороны Портнова жаловался и экс-начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

По словам Горбатюка, он даже обращался по этому поводу в Генеральную инспекцию, которая позже передала материалы в полицию. В органах якобы даже открыли дело, но его судьба экс-начальнику ГУС ГПУ не известна.

"Это прямое основание для привлечения к ответственности. Я дополнительно распечатаю эти материалы как доказательство к тому эпизоду (по угрозам Божко, – ред.). Добавлю, чтобы они в комплексей рассматривали", – заявил Горбатюк.

Сам Портнов 15 ноября в своем Telegram-канале подтвердил наличие переписки с Божком. По его словам, генпрокурор Руслан Рябошапка поручил СБУ расследовать это дело.

Как ранее сообщал Фокус:

7 ноября полиция открыла уголовное дело из-за угроз журналистам "Радио Свобода" со стороны Портнова.