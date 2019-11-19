Отмена санкций и новый "Минск". Каких подарков ждут Путин и Зеленский друг от друга

Президент России Владимир Путин подтвердил, что готов принять участие во встрече "нормандской четвёрки". Окончательная дата уже согласована: четыре страны обсудят будущее Донбасса 9 декабря. Это будет первая встреча с 2016 года, которая может стать многообещающей для каждой из стран-участниц. Эксперты, опрошенные Фокусом, уверены, что нормандский саммит будет выгоден почти для всех. Президент Украины Владимир Зеленский выполнит предвыборное обещание и повысит свой рейтинг, его российский коллега Владимир Путин добьётся снятия санкций. Глава Франции Эммануэль Макрон перехватит пальму первенства в Евросоюзе у Германии, а немецкий канцлер Ангела Меркель уйдёт на пенсию в статусе международного миротворца.

"Минск-2" подкорректируют?

О том, что встреча в "нормандском формате" состоится 9 декабря, первой написала французская газета Le Figaro со ссылкой на источник в Елисейском дворце. Позже эту информацию официально подтвердили у Зеленского, Меркель и Макрона.

У последнего, в частности, сообщили, что главная цель нормандской встречи – "открыть новую последовательность выполнения минских соглашений".

Россия хранила молчание дольше всех. Только спустя три дня из Кремля прозвучало официальное согласие на участие в саммите.

"Нормандский формат" запланирован на 9 декабря, это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию", – заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Детали предстоящей встречи пока неизвестны. Так, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко туманно заявил, что наша сторона уже подготовила краткое коммюнике по результатам встречи и передала его остальным участникам.

Эксперты считают, что на сегодня есть несколько вариантов проведения саммита "нормандской четвёрки".

Первый вариант: стороны сделают общие заявления по результатам встречи, выразят приверженность минским соглашениям, а также обсудят дальнейшие шаги по улучшению социальной ситуации на Донбассе. Политолог-международник Руслан Бортник не исключил, что это упрощение пересечения границы, начало выплат Украиной социальных пособий жителям неподконтрольных территорий, а также восстановление пассажирского сообщения.

"Тяжелый для Украины вариант заключается в следующем. Стороны кроме всего вышеперечисленного переподписывают минские соглашения с указанием конкретных дат выполнения всех пунктов. Кроме того, Украина обязуется до Нового года принять законы об особом статусе и выборах на Донбассе, об амнистии. Часть общества этого не воспринимает, и могут начаться народные протесты. Но, с другой стороны, это огромный прорыв", – отметил Бортник.

С ним согласен и политолог Константин Бондаренко. Он уверен, что украинская сторона однозначно будет пытаться прояснить ряд спорных пунктов в минских соглашениях.

"Для Зеленского это очень важный вопрос, поскольку встреча в "нормандском формате" не проводилась с конца 2016 года, договорённости зашли в тупик. Очевидно, что он будет пытаться подкорректировать минские договоренности, возможно, очередность некоторых пунктов, внести большую ясность в понятие "особый статус Донбасса", – считает эксперт.

В то же время, по мнению политолога Тараса Березовца, если Украина "прогнется" под условия, которые могут выставить остальные представители "нормандской четверки", то в стране начнется новый виток внутренних конфликтов.

"Зеленский не понимает очевидных вещей: если он будет продавливать вопрос изменения в Конституцию по поводу особого статуса Донбасса в том виде, в каком это есть сейчас в угоду странам "нормандской четверки", то люди выйдут на Майдан. Он искренне верит в сказки главы своего офиса Андрея Богдана о том, что майданы проплачены, что за этим стоят политики, а не протестные настроения граждан. Зеленский думает, что делает все правильно и прекрасно, и не обращает внимания на людей. А это очень опасный симптом", – отметил политолог.

В чем выгода для России

Наибольшую выгоду от встречи "нормандской четверки", по мнению экспертов, получит Россия. Во-первых, это касается возможности прекращения дотирования неподконтрольной части Донбасса. Во-вторых, снятие торговых санкций. Дело в том, что Европа в середине декабря будет решать вопрос продления или снятия санкций с России. Соответственно, после Нормандии у Кремля будут очень весомые аргументы, чтобы убедить европейских коллег "не продлевать".

"Для России это возможность "нажать" на Украину и "впихнуть" Донбасс назад. Ведь содержание региона обходится российскому бюджету в $3–4 млрд ежегодно. И как только минские договоренности сдвинутся с мертвой точки, Россия сможет сказать той же Европе, мол, Минск выполняется, снимайте санкции", – считает Константин Бондаренко.

Что получит Зеленский

Вне зависимости от исхода встречи "нормандской четверки", у президента Владимира Зеленского будет отличный шанс показать, что он выполняет свои предвыборные обещания, то есть делает все, чтобы решить вопрос на Донбассе, и, таким образом, поднять свой рейтинг. Ведь перегооры в таком формете не проводились уже три года. В преддверии местных выборов это серьезный плюс как для главы государства, так и для его политсилы.

"Львиная часть электората Зеленского – люди юго-востока, которые поверили, что он действительно станет президентом мира, а не войны, как его предшественник. Поэтому он сделает жест в сторону своего электората", – считает Константин Бондаренко.

Кроме того, нельзя исключать, что во время "саммита" Зеленский действительно сможет скорректировать минские соглашения в пользу Краины.

Что ждут Франция и Германия

И Макрон, и Меркель в случае, если нормандская встреча закончится благополучно, смогут примерить на себя лавры главных миротворцев Европы. Причем эксперты уверены, что для канцлера Германии это будет огромным позитивом на финише политической карьеры.

"Меркель получит громкие аплодисменты к окончанию своей политической карьеры и возможность подать документы на Нобелевскую премию мира. У Франции и Германии развязываются руки, они постепенно возвращают и актуализируют торговлю с Россией, снимая ограничения, и не продлевают санкции", – считает политолог Руслан Бортник.

Его коллега Тарас Березовец уверен, что в случае успешного завершения нормандских переговоров Франция может пытаться договориться с Россией по вопросу распределения газа. Шансы на это, по мнению эксперта, в обмен на снятие санкций высоки.

"У Макрона, который играет роль "европейского сутенера" России, есть огромное желание занять место Германии в вопросе распределения газа из "Северного потока – 2". И он будет всячески продавливать это решение, возможно, в обмен за снятие санкций. Ведь если хотя бы одна из европейских стран не проголосует, то они будут отменены. А позитивный исход нормандской встречи может стать весомым аргументом для Франции, чтобы не голосовать", – считает Березовец.

С ним согласен Константин Бондаренко, который уверен, что Макрон в целом будет пытаться перехватить у Германии вопрос главенствования в Европе.

"Самую большую выгоду из нормандской встречи получит Франция. Ведь организация этого саммита сулит Макрону лавры главного миротворца. Он перехватывает инициативу у Германии, фактически демонстрируя, что Франция стала главной в Европе и что именно с ним России надо будет считаться в вопросе снятия санкций. Наименьшее количество баллов получит Германия, которая сегодня сильно ослабела на международной арене. Меркель уходит на пенсию, заменить ее некем. Нынешний министр иностранных дел слаб как политик, а в правящей коалиции Бундестага распри", – добавил он.