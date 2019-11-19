В Кремле допускают личную встречу Путина и Зеленского, – РосСМИ

В Париже, кроме четырехсторонних переговоров "нормандской четверки" по Донбассу, может состояться и двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на источники.

"Все будет зависеть от фона. За три недели многое может произойти. Но обратите внимание, что Зеленский не допускает жестких высказываний в адрес Москвы, старается высказываться нейтрально", – сказано в сообщении.

Вместе с тем другой источник отметил, что встреча не планируется и не рассматривается Москвой.

"По итогам саммита будет сухой документ. Он уже готов", – сказал источник, тем не менее категорически исключать вероятность разговора тет-а-тет между российским и украинским президентами он не стал.

Ранее пресс-секретарь прездента РФ Дмитрий Песков заявил, что программа встреч президента России в Париже, где 9 декабря пройдет саммит глав государств "нормандской четверки", пока не готова.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции.