Прокурор объяснила, в чем подозревают главу "Укрэксимбанка"

Главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко подозревают в содействии снятию ареста с депозитов и залогов по кредиту на $160 млн на покупку медиа-холдинга UMH.

Об этом в суде, во время избрании Гриценко меры пресечения, заявила прокурор, передает Интерфакс-Украина.

Речь идет об одном из эпизодов дела по якобы легализации $406 млн экс-первым вице-премьером Сергеем Арбузовым, экс-главой Миндоходов Александром Клименко и бизнесменом Сергеем Курченко путем покупки холдинга UMH.

По словам прокурора, во второй половине 2012 года Арбузов и Курченко, в сговоре с Януковичем, Клименко и другими лицами, предложили экс-главе АП и бывшему владельцу UMH Борису Ложкину "отмыть" принадлежащие UMH $406 млн.

Сделать это предполагалось путем составления ряда соглашений по покупке группы компаний UMH.

По данным следствия, в рамках сделки ООО "ВЕТЕК Медиа Инвест" получило в "Укрэксимбанке" по договору от октября 2013 года кредит в размере $160 млн. Уже в следующем году Гриценко стал главой правления банка.

В том же 2014 году суд, по инициативе Генпрокуратуры, арестовал кредит в виде депозитов и казначейских обязательств. Тогда участники схемы и склонили к участию в преступлении Гриценко, а также работников ГПУ.

"В сентябре 2014 года Гриценко решил использовать свои служебные полномочия вопреки интересам госбанка и присоединился к преступной организации", – утверждает прокурор.

Как ранее сообщал Фокус:

16 ноября СМИ сообщили о похищении Гриценко: неизвестные забрали его в черный автобус на глазах у ребенка, с которым он гулял.

Позже в СБУ заявили, что о похищении речи не идет: главу "Укрэксимбанка" задержали по подозрению в растрате или присвоении средств в особо крупных размерах.

Также в ведомстве добавили: Гриценко подозревают в том, что он якобы помог вывести из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов, который связан с окружением Януковича.