Посол ФРГ напомнила, когда и зачем предложили "формулу Штайнмайера"

"Минск" стал компромиссом, которого удалось достичь во время острых боевых действий, а "формулу Штайнмайера" предложили, когда в переговорах не было никакого прогресса.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина напомнила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен.

"Минские соглашения подписали во время фазы острых боевых действий. Это был тот компромисс, которого тогда можно было достичь. Сейчас, конечно, другие условия, но Минские соглашения – это та структура, которая может помочь решить конфликт", – говорит Фельдгузен.

"Формулу Штайнмайера", в свою очередь, предложили около трех лет назад, когда в переговорах не было никакого прогресса.

"В Минских соглашениях есть много пунктов, как например амнистия, выборы, закон об особом статусе. "Формула" была попыткой сделать меньшие шаги, т.е. определить, что из этого должно произойти в первую очередь, а что – во вторую", – добавила посол.

При этом "формула" не имела целью изменить порядок выполнения пунктов в Минских соглашениях.

Также Фельдгузен считает, что говорить о ее имплементации можно только тогда, когда речь зайдет непосредственно о проведении выборов на Донбассе, "когда для этого будут все предпосылки".

"Как по мне, до выборов еще очень долго и есть еще другие шаги, которые нужно сделать", – считает она.

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