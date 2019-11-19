В УЗ рассказали об активной борьбе с коррупцией

В "Укрзализныце" активно борются с коррупцией и для этого уже создана анонимная гарячая линия, на которую с соответствующими сообщениями могут звонить сотрудники УЗ.

Об этом говорится в сообщении УЗ.

Также в компании говорят, что тесно сотрудничают с правоохранительными органами, в т.ч. с НАБУ.

"За несколько последних лет департамент безопасности УЗ провел свыше 1600 проверок, по результатам которых зарегистрировано 147 уголовных дел. 15 человек осуждены", – отчитались в УЗ.

В целом же компания приняла 1552 дисциплинарные меры, в том числе увольнение и отстранение от работы.

Кроме того, "Укрзализныця" наняла директора по закупкам, руководителя по комплайенс и руководителя по вопросам управления рисками, которые будут работать над улучшением прозрачности и централизацией системы закупок.

Ранее премьер Алексей Гончарук заявил, что в ближайшее время Кабмин сменит руководство "Укрзализныци" из-за "дикой коррупции".

"Отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, куда им выгоднее, где им заплатили. Это точно надо прекратить", – говорил он.

Как ранее сообщал Фокус:

18 октября министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Кабмин вернул "Укрзализныцю" в подчинение Миниинфраструктуры.