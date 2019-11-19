Украина и Франция подписали соглашение о покупке 20 катеров для Госпогранслужбы

Главы МВД Украины и Франции Арсен Аваков и Кристоф Кастанер в Париже подписали соглашение о поддержке в усилении морской охраны и безопасности границ.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

В рамках соглашение Госпогранслужба Украины получит 20 французских 32-метровых патрульных кораблей компании ОСЕА.

По словам министра Авакова, ОСЕА предложила комплексный подход к кредитованию и частичную локализацию производства в Украине: каждый четвертый корабль будет произведен в Украине.

"Таким образом, мы защитим акватории наших морей и сможем восстановить производство катеров с алюминиевым корпусом", – рассказал Аваков.

Также он добавил, что производство предположительно примет один из николаевских заводов.

Сам проект стоит 136 млн евро. 15% из этой суммы Украина платит из бюджета сразу же, а остальные 85% будут оформлены как кредит франзуского казначейства с минимальными процентами.

Кроме самих катеров в проект соглашения входит система сервисного обслуживания, подготовка 240 членов экипажа и 120 человек технического персонала.

Катера в длину достигают 32 метров, по желанию заказчика могут комплектоваться различными боевыми модулями и лодкой (вся комплектация будет украинского производства).

Экипаж одного катера состоит из 13 человек, максимальная скорость - 35 узлов (около 65 км/ч), дальность хода – 1200 миль (2222 км) при скорости в 12 узлов (22 км/ч).

После ратификации соглашения Верховной Радой должен быть подписан технический контракт на поставку катеров.

Как ранее сообщал Фокус:

23 октября к военному причалу практической гавани пришвартовались катера типа Island военно-морских сил Вооруженных сил Украины Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск".

В течение 2019 года на баланс ВМС Украины поступит четыре боевых катера "Кентавр" и "Гюрза-М".