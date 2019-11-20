Выигрыш Украины в суде ООН может ударить по бизнес-отношениям США и РФ, – Зеркаль
Победа Украины в Международном суде ООН может в корне изменить отношение мировой общественности к России.
Об этом замминистра иностранных дел Елена Зеркаль рассказала в интервью Bihus.Info.
Недавно суд в Гааге признал поддержал Украину в споре с Россией по терроризму на Донбассе.
И теперь, по словам Зеркаль, РФ должна "не просто комментировать, а и приводить доказательства" своей борьбы с терроризмом в Украине.
"... То есть, как они вели следствие, потом – как они преследовали тех, кто финансировал терроризм, как они с нами сотрудничали в рамках международной помощи", – пояснила дипломат.
По ее словам, "конечно в РФ будут говорить, что у нас гражданская война", но они все-равно должны будут показать, как они расследовали "приезд" БУКа (который выстрелил по MH17, – ред.) на Донбасс.
Также россияне должны будут показать, как они наказывали Зюганова и Жириновского за их призывы к военным действиям в Украине.
Что касается последствий, то РФ могут призанть виновной в финансировании терроризма, а сама Россия позиционирует себя как главного борца с терроризма.
"США должны с РФ сотрудничать потому, что россияне – основной игрок на поле борьбы с терроризмом... В Конгрессе есть несколько проектов о признании РФ страной, которая финансирует терроризм и запрещения ведения с ней любых бизнес-отношений", – пояснила Зеркаль.
По ее словам, решение по существу по делу может быть известно примерно в 2022 году.
8 ноября Международный суд ООН поддержал Украину в деле о нарушении Россией Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма.
В тот же день Гаагский суд суд вынес решение в пользу Украины и по "крымскому" вопросу.
Как ранее сообщал Фокус:
- В январе 2017 года Украина подала в Международный суд ООН иск против РФ о нарушении Конвенции о запрещении финансирования терроризма и Конвенции о запрещении расовой дискриминации.
- 19 апреля 2017 года Международный суд ООН согласился на введение временных мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму.
- В частности, суд обязал РФ воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, возобновить деятельность Меджлиса и обеспечить ведение обучения на украинском языке. Однако РФ отказалась выполнять решение суда.
- 3 июня в Международном суде ООН начались слушания касательно предварительных возражений РФ по делу о применении и толковании Международных конвенций.
- Так, Россия переложила ответственность за нарушение Конвенции о расовой дискриминации на Украину. По мнению РФ, Украина на материковой территории "прибегает к дискриминации русскоязычного населения".