Выигрыш Украины в суде ООН может ударить по бизнес-отношениям США и РФ, – Зеркаль

В Конгрессе США уже есть несколько проектов о признании РФ страной, которая финансирует терроризм. Как следствие, Америка может "свернуть" бизнес-отношения с россиянами

Победа Украины в Международном суде ООН может в корне изменить отношение мировой общественности к России.

Об этом замминистра иностранных дел Елена Зеркаль рассказала в интервью Bihus.Info.

Недавно суд в Гааге признал поддержал Украину в споре с Россией по терроризму на Донбассе.

И теперь, по словам Зеркаль, РФ должна "не просто комментировать, а и приводить доказательства" своей борьбы с терроризмом в Украине.

"... То есть, как они вели следствие, потом – как они преследовали тех, кто финансировал терроризм, как они с нами сотрудничали в рамках международной помощи", – пояснила дипломат.

По ее словам, "конечно в РФ будут говорить, что у нас гражданская война", но они все-равно должны будут показать, как они расследовали "приезд" БУКа (который выстрелил по MH17, – ред.) на Донбасс.

Также россияне должны будут показать, как они наказывали Зюганова и Жириновского за их призывы к военным действиям в Украине.

Что касается последствий, то РФ могут призанть виновной в финансировании терроризма, а сама Россия позиционирует себя как главного борца с терроризма.

"США должны с РФ сотрудничать потому, что россияне – основной игрок на поле борьбы с терроризмом... В Конгрессе есть несколько проектов о признании РФ страной, которая финансирует терроризм и запрещения ведения с ней любых бизнес-отношений", – пояснила Зеркаль.

По ее словам, решение по существу по делу может быть известно примерно в 2022 году.

8 ноября Международный суд ООН поддержал Украину в деле о нарушении Россией Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма.

В тот же день Гаагский суд суд вынес решение в пользу Украины и по "крымскому" вопросу.

Как ранее сообщал Фокус:

В январе 2017 года Украина подала в Международный суд ООН иск против РФ о нарушении Конвенции о запрещении финансирования терроризма и Конвенции о запрещении расовой дискриминации.

19 апреля 2017 года Международный суд ООН согласился на введение временных мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму.

В частности, суд обязал РФ воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, возобновить деятельность Меджлиса и обеспечить ведение обучения на украинском языке. Однако РФ отказалась выполнять решение суда.

3 июня в Международном суде ООН начались слушания касательно предварительных возражений РФ по делу о применении и толковании Международных конвенций.