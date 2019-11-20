Разумков о "конфликте" с Богданом: Это достаточно жесткие дискуссии

У спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова "бывают достаточно жесткие" дискуссии с главой ОП Андреем Богданом.

Об этом Разумков рассказал в интервью УП.

Так, на вопрос журналиста, действительно ли у спикера конфликт с Богданом последовал такой ответ: "Разные дискуссии бывают. Бывают достаточно жесткие, и с Андреем Иосифовичем тоже. Это нормальная жизненная и рабочая обстановка".

Слова Разумкова прозвучали в контексте высказываний главы ОП о "слугах народа", мол некоторые депутаты – "психически больные люди".

"Я думаю, народных депутатов должны уважать все, также как нардепы должны уважать всех, в первую очередь своих избирателей", – говорит глава Рады.

В то же время, спикер уточняет, что какими бы ни были дискуссии между политиками, "государственные вопросы должны стоять на первом месте".

Также Разумков прокомментировал слова главы фракции "Голос" Сергея Рахманина об отношении президента Зеленского к парламенту как к "придатку Офиса президента".

"Мы же знаем, что у президента хорошее чувство юмора. И я уверен, что в парламенте есть демократия, и я уверен, что она сохранится в будущем", – ответил спикер.

Как ранее сообщал Фокус:

В сентябре Богдан жаловался на избирательный список "Слуги народа", который формировали с помощью Facebook и интернета. Как следствие - в нем есть "психически больные люди".