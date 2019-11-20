Арахамия предложил приостановить членство во фракции депутата, отсидевшего за изнасилование

Глава фракции "Слуга народа" в ВРУ Давид Арахамия считает уместным приостановить членство во фракции народного депутата Романа Иванисова, который ранее был судим за изнасилование несовершеннолетней.

Об этом Арахамия написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Как лидер фракции я считаю, что ему нужно приостановить членство в партии "Слуга народа" и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента", – написал он.

Арахамия также заявил, что в случае опровержения информации о наличии у Иванисова судимости, членство депутата во фракции будет возобновлено.

Также он анонсировал брифинг по этом вопросу в среду, 21 ноября, в 12:00.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее появилась информация, что Иванисов был задержан в 1995 году и отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней в исправительных колониях общего режима.