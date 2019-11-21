"Крымские" заключенные получили квартиры в Киеве

Фонд бизнесмена Виктора Пинчука купил квартиры для четверых освобожденных "крымских" политзаключенных и жителя Донбасса Алексея Сизоновича.

Об этом говорится в релизе на сайте Фонда Пинчука.

Квартиры получили Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Артур Панов и Алексей Сизонович.

Для того, чтобы семьи бывших политзаключенных могли как можно скорее заселиться в квартиры, жилье куплено уже с ремонтом, в домах не старше 2004 года.

Сами освобожденные политзаключенные также смогли поучаствовать в выборе квартир: им предлагали несколько вариантов в разных районах Киева.

"Они не только герои, они обычные люди, у каждого из них в Украине есть дом. Но попасть в него они не могут. Их дом украли, как и у всех нас украли часть Донбасса и Крым. Сегодня мы делаем для парней все, что в наших силах", – заявил Пинчук.

Сенцов, со своей стороны, заявил, что уезжать из Украине не собирается.

"Это очень важно людям, которые до этого занимались освобождением, что если бороться всем миром – то можно вытащить даже таких, заключенных как я", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

2 октбря сертификаты от квартир в одесском новострое вручили и 24-м освобожденным украинским морякам.