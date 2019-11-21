Заявления Украины о пропаже техники с кораблей не повлияют на Нормандский формат, – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявление Украины о краже оборудования с захваченных кораблей не повлияет на проведение саммита в нормандском формате.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Думаю, что повлиять не могут. Тем более, что на этот счет уже были даны разъяснения из ФСБ, если я не ошибаюсь", – сказал Песков.

Ранее командующий ВМСУ Игорь Воронченко заявил, что на кораблях даже поснимали плафоны, розетки и унитазы. Бывший главный военнуй прокуроро опубликовал докладную записку, составленную на имя командующего флотом адмирала Игоря Воронченко. В ней перечисляется все снятое оборудование - средства связи, оружие, а также унитазы и розетки.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет по этому вопросу будет обращаться в Россию. В ФСБ РФ заявили, что захваченные корабли были передане Украине в нормальном состоянии.

Как ранее сообщал Фокус:

18 ноября МИД РФ заявило, что Россия передала Украине захваченные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". ВМС Украины подтвердило получение суден.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передача захваченых кораблей "не связана с решением трибунала".