"Нормандская встреча" может разморозить переговоры по Донбассу, – Разумков

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" может разморозить переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе. Такое мнение выразил спикер ВРУ Дмитрий Разумков, сообщает пресс-служба парламента.

"Именно от "нормандской встречи" многие ожидают тех изменений, которые позволят выйти из той замороженной ситуации, которую мы с вами наблюдаем и в формате Минска, и в нормандском формате уже несколько лет", – сказал Разумков.

Говоря о разработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, Разумков сказал: "Времени на его разработку действительно немного, но я уверен, что Верховная Рада приложит максимум усилий для того, чтобы этот процесс запустить".

Разумков также прокомментировал и вопрос деоккупации Украине временно оккупированных территорий.

"Для того, чтобы вернуть территорию, нужно сначала вернуть людей. Для того, чтобы их вернуть физически, их необходимо вернуть ментально. Сегодня важно им показать, что мы действительно хотим этого - должны быть реализованы конкретные проекты, в частности, информационной и экономической политики", – отметил он.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.