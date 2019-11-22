У Зеленского рассказали о работе по возвращению Крыма

Возвращение аннексированного Крыма возможно только политико-дипломатическим путем. О силовом варианте речи не идет.

Об этом в интервью LB.ua рассказал представитель президента в Крыму Антон Кориневич.

По его словам, сейчас украинская сторона нарабатывает стратегию возвращения полуострова, а площадка для этого – рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Президент Владимир Зеленский поставил перед группой несколько первоочередных заданий. Среди них:

работа с дискриминацией жителей неподконтрольных территорий (сейчас открыть счет в банке могут только те крымчане, у кого есть справка внутренне перемещенного лица);

наработка концепции переходного правосудия для Крыма и Донбасса;

наработка стратегии деоккупации и реинтеграции неподконтрольных территорий.

Также планируется создание рабочей группы, которая будет считать убытки от российской оккупации Крыма, а потом Украина "предъявит консолидированную претензию РФ".

При этом, Кориневич уверяет, что "невозможно" забыть о крымском вопросе: у Зеленского работают над возвращением в Украину полуострова, хотя и понимают, что сейчас Крым очень милитаризирован Россией.

В пример милитаризации полуострова Кориневич привел наличие крылатых ракет "Калибр" на кораблях Черноморского флота. Кроме того, на территории полуострова размещены ракетные комплексы "Бал", "Бастион", "Искандеры".

"Заканчиваем анализировать количество вооружения в Крыму. Думаю, в ближайшее время опубликуем эту информацию и будем обсуждать этот вопрос с органами госвласти и международными партнерами", – говорит он.

Как ранее сообщал Фокус:

29 сентября 2016 года Верховный суд РФ окончательно запретил деятельность Меджлиса в России и в оккупированном ею Крыму.

19 апреля 2017 года Международный суд ООН согласился на введение временных мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму.

В частности суд, суд обязал РФ воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, возобновить деятельность Меджлиса и обеспечить ведение обучения на украинском языке.

18 мая 2018 года суд обратился к РФ с требованием предоставить ему информацию о выполнении приказа суда от 19 апреля 2017 года о возобновлении деятельности Меджлиса.