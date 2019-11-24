В Сербии разгорелся оружейный скандал из-за Украины

В Сербии разгорелся скандал из-за возможных поставок оружия и боеприпасов в Украину. Документы о поставке сербских снарядов для минометов опубликовала сербский оппозиционный депутат Мариника Тепич.

Согласно обнародованным данным, сербская компания "Техноремонт" купила партию мин производства завода "Крушик" у продавца Jugoimport SDPR, продала польской компании Nattan, представителем которой фактически был гражданин Украины Виталий Дементьев, а уже потом боеприпасы попали в Украину.

"О чем умолчал Вучич: 1) завод "Крушик" договаривался непосредственно с "иностранным партнером из Украины"; 2) что это кипрская фирма Petralink, которой владеет сын украинского генерала Владимира Петенка, осужденного за торговлю оружием; 3) что на это дали согласие МВД, Безопасно-информационное агентство, Минобороны и Министерство торговли", - написала она в Twitter.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна официально не продавала оружие в Украину, однако признал, что сербские снаряды для минометов могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта, сообщает портал N1info.

"Они (оппозиция – ред.) обвинили нас в убийстве российских детей в Донецке и Луганске, потому что мы продаем оружие в Украину. Они хотят ухудшения отношений между нашей страной и Россией. Они показали документ, который должен продемонстрировать вину Сербии", - прокомментировал президент данные Тепич.

По его словам, что министерство торговли Сербии позволило компании "Техноремонт" продать оружие польской компании Nattan, которая числилась конечным покупателем оружия. Он добавил, что сделка была "чистая, как слеза", однако сербские спецслужбы все равно предупредили Службу внешней разведки России о возможном реэкспорте вооружения в Украину.

Вучич также сообщил, что агентство безопасности и информации Сербии вызвала владельца компании "Техноремонт" и просило его "не играть и не экспортировать в Украину не угрожать отношениям с Россией".

Как ранее сообщал Фокус:

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар рассказал, что Киев и Оттава завершают подготовку документов для отправки первой партии канадских снайперских винтовок в Украину.