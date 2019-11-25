Зеленский наградил орденом княгини Ольги режиссера фильма о Голодоморе

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом княгини Ольги кинорежиссера фильма "Цена правды" Агнешку Холланд. Указ от 22 ноября 2019 появился на сайте президента Украины.

Глава государства отметил орденом Агнешку Холланд "за весомый вклад в память жертв геноцида украинского народа – Голодомора 1932-1933 годов в Украине, подвижническую деятельность, направленную на освещение правды о Голодоморе".

Агнешка Холланд – польский режиссер, председатель европейской киноакадемии, лауреат "Золотого глобуса", двукратная номинантка на премию "Оскар" за фильмы "Европа, Европа" (1991) и "В темноте" (2011).

Кроме того, орден княгини Ольги получили советник Канцелярии правительства Литвы Диана Варнайте, а также журналист газеты Washington Post Энн Элизабет Эпплбом.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине в субботу, 23 ноября, отмечался День памяти жертв Голодомора. Владимир и Елена Зеленские возложили памятные колоски скорби к знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади в столице.