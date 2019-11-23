Зеленский с женой почтили память жертв Голодомора
2019-11-23 11:34:32
Президентская чета возложила памятные колоски скорби к памятному знаку жертвам Голодомора
В Украине в субботу, 23 ноября, отмечается День памяти жертв Голодоморов.
Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что президентская чета возложила памятные колоски скорби к памятному знаку жертвам Голодомора на Михайловской площади в столице. Владимир и Елена Зеленские почтили память погибших минутой молчания.
Кроме того, Елена Зеленская на своей странице в Instagram напомнила, что Голодомор был целенаправленным и циничным уничтожением украинского народа, которое невозможно понять и принять.
"26 человек ежеминутно – столько погибало от искусственного голода. Исчезали не только семьи, но и целые деревни ... Значение этих слов и масштабы цифр из статьи на сайте Музея Голодомора парализуют", – написала она.
Стоит отметить, что мероприятия ко Дню памяти жертв Голодомора пройдут по всей Украине и во многих странах мира. На территории Украины будет приспущен государственный флаг и ограничено проведение мероприятий развлекательного характера.
В 16:00 в каждом доме и учреждении украинцы зажгут свечи памяти и присоединятся к общенациональной минуте молчания.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее в Киеве в музейном комплексе Мыстецькый арсенал презентовали масштабный проект музея Голодомора.
- В 2018 году ООН 38 стран подписали декларацию к годовщине Голодомора.