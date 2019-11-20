В Киеве презентовали проект музея Голодомора

Открыть музей планируется в 2022 году

В Киеве в музейном комплексе Мыстецькый арсенал презентовали масштабный проект музея Голодомора.

Об этом написал секретарь Киевсовета Владимир Прокопив на своей странице в Facebook.

По его словам, проект разработан группой архитекторов компании Проектные системы (Киев), также привлечены компании Haley Sharpe Design Ltd (Канада, Великобритания) и Nizio Design International (Польша).

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По данным Прокопива, музей будет включать в себя временную экспозицию, исследовательский центр, главный архив, кинозал, библиотеку, образовательные аудитории, детское пространство. Площадь комплекса – более 15000 кв. м.

Открыть музей планируется на Днепровских склонах к 90 годовщине Голодомора в 2022 году.

Как ранее сообщал Фокус:

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию по признанию Голодомора геноцидом украинского народа.

В ООН 38 стран подписали декларацию к годовщине Голодомора.

В мае на сайте парламента Новой Зеландии появилась петиция о признании Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа.

МИД Германии выступил против того, чтобы Бундестаг признавал Голодомор геноцидом украинского народа.