ГБР просит снять неприкосновенность с Софии Федины из-за угроз Зеленскому

Государственное бюро расследований в тесном сотрудничестве со Службой безопасности Украины направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении народному депутату Софие Федине ("Европейская солидарность"). Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Ей инкриминируют угрозу убийства в отношении президента Украины (ч. 1 ст. 346 УК Украины). Также прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение Федины к уголовной ответственности.

Напомним, после визита президента Владимира Зеленского в Золотое, 27 октября депутат София Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о главе государства. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть на Донбассе.

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертен... Там люди пережили страшные зверства, и каждый день должны защищать Украину от того врага, которого ты сейчас пытаешься нам вернуть обратно в Украину своим президентством", – сказала она.

Также Федина добавила, что "там случайно может разорваться граната... Но, честно говоря, было бы красивее, чтобы это все произошло именно во время московских обстрелов, когда кое-кто снова в голубой или белой рубашке припрется на передовую".

Как ранее сообщал Фокус:

Фракция "Слуги народа" собрала подписи к главе ГПУ Руслану Рябошапке, чтобы он дал правовую оценку высказываниям нардепа от "ЕС" Софии Федины о возможной гибели президента Владимира Зеленского на Донбассе.