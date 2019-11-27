Подарок никому не достанется: "крестный отец" контрабанды пообещал прийти в САП

Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский назвал "крестным отцом" контрабанды и пообещал ценный подарок за помощь в его поиске, в среду, 27 ноября, лично придет к прокурору САП.

Об этом написал адвокат Альперина Андрей Федур в Facebook.

По словам адвоката, его клиенту ничего неизвестно о розыске.

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"Прочитал в новостях, что НАБУ и САП с сегодняшнего дня "разыскивает" моего клиента Вадима Альперина. Правда, сам Альперин ничего об этом еще не знает. Поэтому завтра, 27 ноября 2019 года, я и Вадим Альперин будем у прокурора САП по ул. Исаакяна, 17", – заявил Федур.

Федур пошутил, что ценный подарок от президента никому не достанется.

"Разыскивать Альперина нет никакой необходимости. Мы сами придем к прокурору. И ценный подарок от президента никому не достанется", – добавил Федур.

Как ранее сообщал Фокус: