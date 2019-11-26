Зеленский пообещал подарок тому, кто поможет найти "крестного отца украинской контрабанды"

Сегодня НАБУ провело спецоперацию на киевской таможне, но Вадиму Альперину удалось скрыться. Президент просит "подключиться" к его поискам

Президент Владимир Зеленский обещает "ценный подарок" за помощь в розыске одесского бизнесмена Вадима Альперина.

Об этом Зеленский пишет у себя в Facebook.

По словам президента, во время проведения спецоперации по задержанию коррупционеров на Киевской таможне "крестному отцу контрабанды в Украине" Альперину удалось скрыться от правоохранителей.

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"Но далеко он не добежал – границы надежно перекрыты. Значит, Альперин скрывается где-то в стране", – заявил глава Украины.

В этой связи Зеленский просить всех "подключиться" и "помочь Альперину найти дорогу в НАБУ", либо же помочь органам найти контрабандиста.

Тому же, кто больше других поможет в поиске одесского бизнесмена президент пообещал "ценный подарок".

Сегодня детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства.

Среди задержанных оказались 7 сотрудников органов таможенного контроля, в т.ч. и замглавы киевской таможни Сергей Тупальский.

Как ранее сообщал Фокус:

26 ноября сожгли автомобиль, принадлежавший семье и. о. руководителя Одесской таможни Игоря Резника.