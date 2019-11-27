Боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 27 ноября.

"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно… Потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 5 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Старогнатовка, Широкино, Березовое.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не было", – подытожили в штабе ООС.

Как ранее сообщал Фокус:

За прошедшие сутки боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим тишины, потерь в рядах украинских военных не было.