Экс-глава Администрации Порошенко возглавил харьковское отделение ОПЗЖ

Глава Администрации пятого президента Петра Порошенко Игорь Райнин был избран главой харьковской ячейки "Оппозиционной платформы – За жизнь". Об этом сообщает местное издание Kharkiv Today.

Райнина представлял один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко. В итоге его кандидатуру поддержали единогласно.

Бойко назвал Райнина своим другом и рассказал, что уговаривал его не покидать должность главы АП Порошенко.

"Он несколько раз порывался оттуда уйти, уволиться, а мы его уговаривали там остаться. Я сейчас могу это сказать, а раньше этой не было возможности, потому что единственный в той группе галичан, которая отстаивала интересы Востока Украины. Вот он вместе с нами защищал в самое сложное время Харьков, Луганск, Донецк и не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть, и ему было очень тяжело", – заявил Бойко.

Игорю Райнину 46 лет. С 3 февраля 2015 года по 29 августа 2016 года он возглавлял Хорьковую облгосадминистрацию. 29 августа Петр Порошенко назначил его руководителем Администрации президента. На этой должности он оставался до инаугурации Владимира Зеленского. В начале 2019 года в СМИ появилась информация о его конфликте с Порошенко, но в АП ее опровергали.

Недавно в интервью "Страна.ua" он рассказывал, что с пятым президентом они " в определенной мере разошлись видения государственной политики в отношении восточных и южных областей страны"

Также он говорил, что залогом политического будущего страны является мир и в этом направлении программа "ОПЗЖ" для него наиболее понятна и последовательна.

"Они много и говорят, и делают для установления мира. Хотя ярлыков на партию навешано достаточно. Однако очевидно, что речь о сдаче каких-либо национальных интересов не идет, Донбасс и Крым – это Украина. Все остальное можно обсуждать", – рассказывал Райнин.

Как ранее сообщал Фокус:

26 ноября ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении Софие Федине. Ей инкриминируют угрозу убийства в отношении президента Украины. Также в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение Федины к уголовной ответственности.