НАБУ объяснило, в чем подозревается Альперин

Политика
Бизнесмену инкриминируют три статьи уголовного кодекса Украины

Одесский бизнесмен Вадим Альперин – руководитель преступной организации, которая занималась растаможкой товаров по заниженным ценам.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП сообщают Альперину о подозрении.

"Крестного отца контрабанды" в Украине водозревают в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации, 5-12 лет), ч.3 ст.212 (уклонение от налогов), ч.2 ст.364 (злоупотребление полномочиями, 3-6 лет) УК.

Сейчас решается вопрос об избрании Альперину меры пресечения.

Как ранее сообщал Фокус: