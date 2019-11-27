НАБУ объяснило, в чем подозревается Альперин
Одесский бизнесмен Вадим Альперин – руководитель преступной организации, которая занималась растаможкой товаров по заниженным ценам.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП сообщают Альперину о подозрении.
"Крестного отца контрабанды" в Украине водозревают в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации, 5-12 лет), ч.3 ст.212 (уклонение от налогов), ч.2 ст.364 (злоупотребление полномочиями, 3-6 лет) УК.
Сейчас решается вопрос об избрании Альперину меры пресечения.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вчера, 26 ноября, НАБУ задержало замглавы Киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства. Альперину удалось скрыться
- Вечером в тот же день Зеленский попросил помочь найти Альперина и пообещал за содействие в деле "ценный подарок".
- Адвокат Федур в Facebook в ответ Зеленскому написал, что подарок никому не достанется, ведь Альперин сам придет в САП.