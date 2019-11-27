НАБУ объяснило, в чем подозревается Альперин

Одесский бизнесмен Вадим Альперин – руководитель преступной организации, которая занималась растаможкой товаров по заниженным ценам.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП сообщают Альперину о подозрении.

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"Крестного отца контрабанды" в Украине водозревают в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации, 5-12 лет), ч.3 ст.212 (уклонение от налогов), ч.2 ст.364 (злоупотребление полномочиями, 3-6 лет) УК.

Сейчас решается вопрос об избрании Альперину меры пресечения.

Как ранее сообщал Фокус:

Вчера, 26 ноября, НАБУ задержало замглавы Киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства. Альперину удалось скрыться

Вечером в тот же день Зеленский попросил помочь найти Альперина и пообещал за содействие в деле "ценный подарок".