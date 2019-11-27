Пристайко отреагировал на "российский" Крым от Apple

Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал Apple из-за обозначения на ее картах Крыма как части РФ.

С соответствующим заявлением Пристайко выступил в Twitter.

"Apple, давай объясню на понятном вам языке. Представьте, что никому нет дела до того, что ваш злейший враг украл ваш дизайн и идеи, забрал годы вашего труда и часть вашего сердца. То же чувствуем и мы, когда вы назваете Крым российским", – написал Пристайко.

Сегодня глава комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что Apple сделала в своих картах Крым российским.

На официальном сайте Apple какая-либо информация об изменении карт отсутствует. Представители компании также не делали никаких заявлений.

Последние упоминания о возможном изменении карт Apple, появлялись в англоязычных СМИ еще в мае этого года.

Тогда предполагалось, что отображение Крыма может быть изменено лишь для тех пользователей, которые находятся на территории РФ.

Как ранее сообщал Фокус:

Британский журнал The Economist "отрезал" от Украины Крым. Издание в короткий срок удалило видео с неправильной картой Украины.