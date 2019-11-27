Глава ОБСЕ посетит Станицу Луганскую

Действующий глава ОБСЕ Мирослав Лайчак 28-29 ноября будет находится с рабочим визитом в Украине, в ходе которого посетит Станицу Луганскую. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"28-29 ноября в Украине с рабочим визитом будет находиться действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак", – отмечается в сообщении.

В МИД сообщили, что целью визита главы внешнеполитического ведомства Словакии является подведение итогов председательства Словацкой Республики в ОБСЕ, а также согласование позиций с целью сохранения ключевой роли ОБСЕ как региональной организации по безопасности на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины.

Состоится обмен мнениями по подготовке к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ, запланированного на 5-6 декабря в Братиславе.

Среди прочего программа визита предусматривает совместную поездку министров иностранных дел Украины и Словацкой Республики в Станицу Луганская. Также стороны намерены обсудить ключевые вопросы украинско-словацких отношений.

Как ранее сообщал Фокус:

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время встречи с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком пригласил его посетить Станицу Луганскую.​​​​​​