Зеленский не пойдет на уступки Путину на нормандском саммите, – секретарь СНБО

По мнению Алексея Данилова, РФ будет требовать от Украины прямых переговоров с ОРДЛО

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки президенту РФ Владмиру Путину на встрече "нормандской четверки".

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Об этом Данилов сообщил на брифинге, передает РБК-Украина.

По его мнению, на саммите Россия будет делать все возможное, чтобы Украина пошла на прямые переговорами с оккупированным Донбассом.

"Нужно понимать с кем, и могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия. Ситуация довольно сложная, нам нужна нормандская встреча… Я уверен, что от президента Зеленского ни одного шага на какие-то уступки, которые будут не на пользу нашему государству, мы там не увидим", – сказал Данилов.

По его словам, Украина будет действовать согласно национальных интересов.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.

В Париже может состоятся отдельная встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках саммита "нормандской четверки".