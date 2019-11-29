Дубинский просит лишить Абромавичуса гражданства Украины

Народный депутат написал заявление в Миграционную службу

Народный депутат ВРУ от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский просит Государственную миграционную службу Украины лишить украинского гражданства генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

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Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале Dubinsky.pro.

Дубинский напомнил, что пять лет назад Айварас Абромавичус получил гражданство Украины, но по состоянию на конец ноября 2019 года не отказался от иностранного гражданства.

"Прошу принять меры и начать процедуру прекращения гражданства Украины Айвараса Абромавичуса", – говорится в заявлении на имя главы Миграционной службы Максима Соколюка.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2014 году президент Петр Порошенко предоставил Абромавичусу украинское гражданство и обратился к фракции "БПП" с предложением выдвинуть его на должность министра экономического развития и торговли. Должность он занимал до февраля 2016 года, когда подал в отставку. Свое решение он тогда объяснял давлением со стороны рядя политиков, в частности Игоря Кононенко. С началом президентской кампании Абромавичус присоединился к команде Владимира Зеленского.

Айварас Абромавичус является гражданином Литвы. Украинское гражданство Абромавичус получил в декабре 2014 года, ему его по упрощенной процедуре без надлежащих проверок предоставил пятый президент Петр Порошенко.