Апелляционный суд снял арест с "Кузни на Рыбальском"
Арест на предприятие наложил Печерский райсуд Киева по ходатайству ГБР, которое вело дело по возможному "отмыванию денег" Порошенко и Тигипко
Киевский апелляционный суд отменил арест "Кузни на Рыбальском". Об этом говорится в решении суда от 19 ноября.
В апелляционной жалобе адвокаты указывали на то, что "Кузня" не может быть предметом преступлений, которые расследуются в рамках открытого уголовного дела.
Вместо же завода таким предметом следует считать деньги (налоги и сборы), от уплаты которых некоторые лица могли уклоняться.
Другая же часть средств могла иметь преступное происхождение и использоваться для приобретения имущества.
Также отмечается, что с ходатайством об аресте "Кузни" в суд обратился следователь Госбюро расследований, в то время как согласно требованиям ч.2 ст.64-2 УК это имеет право делать только прокурор.
Кроме того, в суде говорят, что признание стороной обвинения арестованного имущества в качестве вещественного доказательства не может быть основанием для ареста самого имущества.
Учитывая все изложенное, суд удовлетворил апелляцию и снял арест с "Кузни на Рыбальском".
17 сентября Печерский райсуд Киева по ходатайству Госбюро расследований арестовал всю недвижимость и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском".
Поводом для ареста завода стало расследование ГБР в отношении пятого президента Петра Порошенко и бизнесмена Сергея Тигипко, которые оформили договор купли-продажи предприятия.
Решение суд вынес в рамках уголовного дела о возможном отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.
Дело Госбюро расследований открыло по заявлению экс-замглавы АП времен Януковича Андрея Портнова.
Как ранее сообщал Фокус:
- 26 сентябя 2018 года пресс-секретарь пятого президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что Порошенко продает судостроительный завод "Кузня на Рыбальском".
- 19 октября того же года АМКУ предоставил разрешение Сергею Тигипко на приобретение акций завода "Кузня на Рыбальском".