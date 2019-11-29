Апелляционный суд снял арест с "Кузни на Рыбальском"

Арест на предприятие наложил Печерский райсуд Киева по ходатайству ГБР, которое вело дело по возможному "отмыванию денег" Порошенко и Тигипко

Киевский апелляционный суд отменил арест "Кузни на Рыбальском". Об этом говорится в решении суда от 19 ноября.

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В апелляционной жалобе адвокаты указывали на то, что "Кузня" не может быть предметом преступлений, которые расследуются в рамках открытого уголовного дела.

Вместо же завода таким предметом следует считать деньги (налоги и сборы), от уплаты которых некоторые лица могли уклоняться.

Другая же часть средств могла иметь преступное происхождение и использоваться для приобретения имущества.

Также отмечается, что с ходатайством об аресте "Кузни" в суд обратился следователь Госбюро расследований, в то время как согласно требованиям ч.2 ст.64-2 УК это имеет право делать только прокурор.

Кроме того, в суде говорят, что признание стороной обвинения арестованного имущества в качестве вещественного доказательства не может быть основанием для ареста самого имущества.

Учитывая все изложенное, суд удовлетворил апелляцию и снял арест с "Кузни на Рыбальском".

17 сентября Печерский райсуд Киева по ходатайству Госбюро расследований арестовал всю недвижимость и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском".

Поводом для ареста завода стало расследование ГБР в отношении пятого президента Петра Порошенко и бизнесмена Сергея Тигипко, которые оформили договор купли-продажи предприятия.

Решение суд вынес в рамках уголовного дела о возможном отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.

Дело Госбюро расследований открыло по заявлению экс-замглавы АП времен Януковича Андрея Портнова.

Как ранее сообщал Фокус:

26 сентябя 2018 года пресс-секретарь пятого президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что Порошенко продает судостроительный завод "Кузня на Рыбальском".