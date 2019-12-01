Встреча Зеленского и Путина в Париже будет неформальной, – Песков
По словам главы МИД РФ, встреча президентов все же состоится
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что встреча президентов Украины и России во время Нормандского саммита в Париже будет неформальной. Об этом сообщают РИА Новости.
Лавров рассказал, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина прольет свет на позицию Украины в отношении минских договоренностей.
"Контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению минских договоренностей", – заявил он.
Также министр подчеркнул, что встреча президентов не будет формальной, так как произойдет "на полях иного мероприятия".
"Будет встреча в нормандском формате: четыре лидера будут там вместе в одно и то же время. Как уже сказали в администрации президента, есть возможность поговорить Путину и Зеленскому. Она (встреча - ред.) не будет формальной, потому что это произойдет на полях иного мероприятия", – добавил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.
- Президент Владимир Зеленский назвал четыре вопроса, которые будет обсуждать нормандская четверка.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита в "нормандском формате".
- Позже в Кремле сообщили, что отдельная встреча Зеленского и Путина в рамках "Нормандского формата" может состояться. А проект документа по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже в общих чертах уже готов.